Payoneer e Platzi promovem o desenvolvimento de talentos latino-americanos

A Payoneer, a solução de pagamentos para profissionais e empresas, e a Platzi, plataforma de educação online, anunciaram uma parceria para promover a formação e exportação de talentos latino-americanos por meio de treinamento, atualização e desenvolvimento de habilidades.

Com base no objetivo da Payoneer, de ser a ponte que permite aos profissionais participar da nova economia digital global em poucos cliques, a empresa financiará bolsas de estudo para toda a oferta acadêmica da Platzi. Se destacam os cursos para trabalhar como freelancer, em vagas remotas, Platzi English Academy e Escola de E-Commerce, entre outros.

“Vemos um crescimento significativo de profissionais e empresas locais que prestam serviços para a economia digital: desenvolvedores de software, especialistas em marketing digital ou UX, streamers, consultores jurídicos, fiscais ou financeiros. Desenvolvemos esta parceria porque, além de fornecer ferramentas de pagamento e cobrança aos talentos para que possam atender mais clientes globais, queremos aproximá-los dos canais de treinamento para que possam alcançar as habilidades exigidas por empresas do mundo todo”, diz Mar Fernández, VP da Payoneer para a América Latina.

A iniciativa entre Payoneer e Platzi busca posicionar a região como um hub de talentos digitais, incentivando os profissionais a desenvolver habilidades que os permitam crescer nesta nova economia global e aumentar suas oportunidades de contratação no exterior.

Os últimos dois anos transformaram o mercado de trabalho e o presente impõe condições e exigências dinâmicas. Em sintonia com esse contexto, a Payoneer oferece a freelancers e trabalhadores remotos soluções financeiras para pagar e receber internacionalmente, além de adiantamento de capital, múltiplas opções para usar seus saldos em várias moedas e integração com os maiores marketplaces de trabalho e e-commerce do mundo, ajudando os profissionais a expandir seus negócios globalmente.

A tendência é global, mas a América Latina é a região que mais cresce em contratações internacionais. Argentina, Colômbia, Brasil e México são os países da região de onde mais se contratam freelancers, especialmente para cargos de tecnologia. As bolsas servirão como suporte extra para freelancers, empreendedores e trabalhadores remotos.

“77% dos nossos alunos encontram empregos na indústria de tecnologia, setor onde o trabalho remoto é quase sempre padrão. Por meio dessas bolsas, esperamos preparar mais talentos para acessar oportunidades de trabalho com o apoio da Payoneer para ajudar freelancers, trabalhadores remotos e empreendedores em suas operações de pagamento", comenta Juliane Butty, Head de Parcerias na Platzi.