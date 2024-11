Black Friday: 70% dos MEIs irão impulsionar vendas pela internet

Uma pesquisa recente do Sebrae e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) revelou dados importantes sobre as vendas digitais realizadas por Microempreendedores Individuais (MEIs) e pequenas empresas no Brasil. Cerca de 70% desse público usa a internet para realizar suas vendas digitais, sendo os canais preferidos, o WhatsApp com 56%, seguido do Instagram com 43%. Além disso, 40% da receita total desses pequenos negócios provém das vendas online, o que comprova a crescente importância do comércio digital para os microempreendedores.

Para esse público, a Black Friday representa uma oportunidade única de impulsionar as vendas e ainda conquistar mais clientes no e-Commerce. Com o aumento significativo das compras digitais, especialmente no Brasil, pequenos negócios estão apostando em estratégias criativas e práticas para aproveitar ao máximo essa data, que se tornou uma das mais importantes do calendário do comércio.

Um levantamento da Hootsuite e We Are Social (2023) indica que 75% dos consumidores pesquisam produtos nas redes sociais antes de fazer uma compra online, 54% das pessoas usam as redes sociais para buscar informações de produtos, como avaliações antes de decidir comprar e 40% dos usuários globais de internet dizem que já compraram produtos diretamente por meio das redes sociais. Esse percentual é ainda maior em países com alta penetração de redes sociais, como EUA e Brasil.

“Uma das principais dicas para microempreendedores é planejar com antecedência as ofertas. Isso inclui revisar o estoque e selecionar produtos que realmente tenham potencial de atrair os consumidores. Definir descontos que sejam vantajosos tanto para o cliente quanto para o negócio é um passo importante para garantir que as promoções sejam sustentáveis e eficientes”, diz Tibeti Caviglioni Daniel, CMO da Wevy. Segundo ela, com o planejamento certo, o microempreendedor deve alinhar sua comunicação nas redes sociais para gerar maior expectativa e engajamento do público.

“Atualmente, existem aplicativos e ferramentas voltadas especificamente para microempreendedores que ajudam a organizar e automatizar tarefas, facilitando o processo de vendas. O Jarbas App, que faz parte do grupo da Wevy, por exemplo, permite controlar o fluxo de pedidos de forma simples e centralizada, organizar os dados dos clientes e acompanhar o status das entregas em tempo real. Com ele, é possível minimizar erros, melhorar o atendimento e oferecer um serviço mais ágil”, diz Regis Melo, CPO da Wevy. Outros aplicativos de gestão de redes sociais, como o Buffer e o Canva, também são indicados para quem quer profissionalizar suas postagens, criando um planejamento visual e de conteúdo.

Para aqueles que usam o WhatsApp como canal de venda, configurar respostas automáticas com informações básicas sobre produtos e opções de atendimento pode acelerar o processo de venda. A facilidade no atendimento e a agilidade nas respostas são pontos que atraem e fidelizam os consumidores. Além disso, é importante facilitar o pagamento com opções diversas e criar incentivos, como frete grátis para pedidos acima de um valor específico, o que pode aumentar o valor médio das vendas.

Por fim, analisar os resultados após a Black Friday é essencial para aprimorar futuras campanhas. Ferramentas de análise de dados ajudam o microempreendedor a entender o que funcionou e onde estão as oportunidades de melhoria. A cada ano, os microempresários se mostram mais preparados e atentos às tendências do e-Commerce, consolidando-se como uma parte essencial do mercado digital, onde o planejamento prévio faz toda a diferença.