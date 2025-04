Líderes de tecnologia e produto relatam dificuldade na contratação de profissionais da área

De acordo com o Leading Tech Report, estudo realizado pela BossaBox, startup que aloca e gere squads de tecnologia para empresas e scale ups, 83% dos líderes de Produto e Tecnologia enfrentam complexidade na contratação. Além disso, para 32% o principal desafio é a dificuldade na busca por mão de obra qualificada no setor. O levantamento analisa como C-Levels percebem o impacto das áreas nos negócios e tendências para 2025.

“Fica claro que padrões tradicionais de seleção já não são suficientes. É por isso que somos tão inovadores, entendemos que o profissional freelancer pode ser uma solução estratégica, se gerenciado da melhor forma. Acesso rápido a especialistas, flexibilidade para escalar equipes conforme a demanda e redução do tempo de contratação são apenas alguns dos benefícios. Organizações que adotam essa abordagem não apenas resolvem gaps técnicos de forma ágil, mas também se tornam mais competitivas no mercado", afirma o CEO da BossaBox, André Abreu.

Na empresa, a gestão dos squads de Prolancers – como são chamados os freelancers profissionais cadastrados na base – é feita por meio de um modelo estruturado que combina curadoria especializada, metodologias ágeis e acompanhamento contínuo. A startup seleciona pessoas qualificadas e as integra em times multidisciplinares, garantindo alinhamento com os desafios e objetivos das empresas contratantes. Desta forma, promove a sinergia entre talento e demanda do negócio.

“Nós entendemos as empresas e o setor de tecnologia que precisa entregar e mostrar alta performance, mas ao mesmo tempo tem esse obstáculo e demora na captação de pessoas qualificadas, já que esses estão buscando por mais flexibilidade, salários atrativos e aprendizagem contínua. Por isso, unimos duas frentes que são importantes para o mercado e oferecemos um novo modo de consultoria reinventada”, explica o CEO.

O levantamento ainda mapeou outros obstáculos para o recrutamento de profissionais da área: a rápida evolução tecnológica e a concorrência, que tornam a atração e retenção desses cada vez mais complexas; além dos altos salários, mencionados por 25% dos entrevistados. Isso porque, a demanda crescente por especialistas eleva os valores praticados no ramo, dificultando a contratação, especialmente para startups que precisam equilibrar custos e pessoas.

Já a retenção do time foi apontada por 13% dos líderes como um problema. Ofertas mais atrativas, falta de perspectiva de crescimento e ambiente desalinhado às expectativas aumentam o turnover. “Estratégias como desenvolvimento contínuo e planos de carreira bem estruturados são essenciais para manter esses colaboradores”, indica o CEO.

Por fim, 11% dos respondentes destacaram a baixa atratividade da marca empregadora. “Profissionais buscam não só bons salários, mas também propósito e cultura organizacional forte. Companhias que não investem em reputação e experiência do colaborador enfrentam dificuldades na captação de talentos”, finaliza o fundador da BossaBox.