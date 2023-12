Como diminuir a rotatividade de profissionais no setor de tecnologia

Segundo um relatório recente feito pelo LinkedIn, o setor Tech tem uma taxa de saída de profissionais de 13,20%. A taxa de rotatividade de profissionais da área de tecnologia é a mais alta quando comparada com outros setores.

Mais a CodeBit, empresa especialista em tecnologia de código e cloud computing, nada contra essa maré e possui 40% do quadro de funcionários há mais de 3 anos na empresa, com média de idade de 28 anos. Além disso, dois dos sócios atuais já foram estagiários e seis foram alunos da faculdade na qual o CEO lecionava.

Fundada em 2012, a CodeBit nasceu com o propósito de utilizar a tecnologia como catalisadora social, tendo um impacto positivo na sociedade através de sua atuação. Atualmente, mais de 80% dos clientes atuais da startup são organizações sem fins lucrativos.

Com mais de 50 clientes e diversos cases de sucesso, como Médico Sem Fronteiras, Fundação Itaú, Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, dentre outros, diversas iniciativas foram realizadas ao longo dos anos por conta das soluções tecnológicas desenvolvidas pela empresa, como uma plataforma que agilizou a conversão de livros para o formato braile junto à Fundação Dorina Nowill, referência mundial em ações inclusivas para pessoas cegas ou de baixa visão.

“Tendo nosso propósito bem definido de fazer a diferença e usar a tecnologia como ferramenta para uma mudança social, acreditamos que os nossos colaboradores se sintam parte realmente de uma engrenagem que está girando para movimentar uma causa maior, e permanecendo na empresa por conta de suas entregas e por entenderem o tamanho da importância do trabalho que eles estão realizando, o que acaba os motivando cada vez mais”, afirma Heitor Cunha, CEO e fundador da CodeBit.

Um estudo da PwC revelou que 79% dos líderes acreditam que o propósito é fundamental para o sucesso comercial de uma organização, mas apenas 34% o utilizam como guia na tomada de decisões. Além disso, só 27% ajudam funcionários a conectarem os próprios objetivos ao trabalho da empresa.

Uma pesquisa realizada pela consultoria Robert Half mostra que 89% das companhias reconhecem que bons resultados estão diretamente ligados à motivação e à felicidade dos colaboradores. O mesmo estudo aponta ainda que os cinco principais fatores que promovem esse sentimento são: gostar muito da profissão, ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ser tratado com igualdade e respeito, sentir orgulho da organização e sentir-se realizado com o trabalho.

Alta demanda por profissionais de TI e importância do reconhecimento

A previsão da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação é a de que, até 2024, 190 mil vagas não sejam preenchidas por falta de oferta de profissionais na área, já que se formam anualmente em TI 46 mil pessoas, um número que não será suficiente.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, a média de tempo que um trabalhador fica no emprego não chegou a dois anos em janeiro de 2023. Quando a análise acontece por faixa etária, profissionais de 18 a 24 anos têm uma média ainda menor, de apenas nove meses.

Levantamento feito pela consultoria Recruit Shop afirma que são necessários cerca de dois anos para que um colaborador alcance o estágio máximo de produtividade em uma companhia. “Na CodeBit tive a oportunidade de começar como estagiário há 7 anos. Ao receber uma oportunidade de me desenvolver profissionalmente, senti que ali era meu lugar por estar sendo estimulado e valorizado em um ambiente leve e com um propósito que me fez brilhar os olhos. Me tornei sócio da empresa há 3 anos e isso comprova que o reconhecimento e os valores fazem, sim, a diferença para um profissional no mercado”, afirma Denis Posterano, sócio da CodeBit.