Docusign impulsa la gestión inteligente de acuerdos con IA

En un entorno donde la transformación digital exige a las empresas optimizar cada proceso de negocio, Docusign decidió ir más allá de la firma electrónica, su sello distintivo durante más de 20 años, para buscar posicionarse como un actor clave en la gestión inteligente de acuerdos que, dado su potencial para generar valor, se ha convertido en una prioridad a nivel ejecutivo.

Con presencia directa en México desde hace cuatro años, y operaciones en América Latina a través de socios desde hace casi una década, la compañía busca que los acuerdos dejen de ser archivos estáticos para convertirse en activos dinámicos que generen valor.

De acuerdo con Fernando Zambrana, vicepresidente de negocios para países de habla hispana en América Latina de Docusign, las organizaciones en la región han invertido millones de dólares en soluciones avanzadas de ERP, CRM y otros sistemas críticos, pero en contraste aún gestionan gran parte de sus acuerdos de forma manual y desconectada. Esta brecha genera ineficiencias, costos ocultos y pérdida de oportunidades por la falta de visibilidad y trazabilidad.

Para enfrentar este reto, Docusign lanzó IAM (Intelligent Agreement Management), una plataforma que cubre todo el ciclo de vida del acuerdo –creación, formalización y gestión– con capacidades potenciadas por inteligencia artificial. En un estudio realizado por Deloitte para Docusign, 77 % de los ejecutivos encuestados consideraron este tipo de herramientas como esenciales para el éxito de las empresas de alto desempeño.

En palabras de Norbert Otten, director sénior de Soluciones de Docusign en América Latina, la gestión efectiva de acuerdos es crucial para el éxito de las empresas, y “las plataformas impulsadas por inteligencia artificial (…) son fundamentales para minimizar riesgos, aumentar la productividad y la eficiencia, liberando a los empleados para que se concentren en tareas más estratégicas, [así como] acelerar negociaciones y revelar insights previamente ocultos”.

Iris, una IA para facilitar los acuerdos Julio Espinoza, director de soluciones en Docusign México, explicó que el motor de IA propio de la empresa, llamado Iris, ha sido entrenado con datos de millones de contratos (bajo aprobación de sus clientes) y está especializado en comprender flujos de trabajo y cláusulas legales en múltiples idiomas. Así, señaló, Iris es capaz de: Asistir en la redacción y negociación de contratos, comparando versiones con playbooks legales para sugerir mejoras y corregir errores.

legales para sugerir mejoras y corregir errores. Reducir hasta en un 98 % el tiempo desde la creación hasta la formalización de un acuerdo.

Extraer y organizar metadatos clave para acelerar búsquedas, cumplir obligaciones contractuales y detectar riesgos.

Integrarse con más de 900 aplicaciones empresariales, desde SAP y Salesforce hasta desarrollos internos, mediante una herramienta sin código propia llamada Maestro.

Seguridad y cumplimiento en el centro de los acuerdos Para asegurar la protección de la información y la ciberseguridad, temas sensibles en la gestión de acuerdos, la plataforma de Docusign cumple con estándares como ISO, SOC, NOM 151 y otros, integrados dentro de un paquete de seguridad y confianza (llamado STAP, por sus siglas en inglés) disponible para clientes. Igualmente, la compañía ofrece múltiples métodos de verificación de identidad que pueden utilizarse en la firma de acuerdos y documentos, desde firmas electrónicas simples hasta autenticación biométrica y, en el caso de México, el uso de la e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del país, e incluso están considerando el uso futuro del CURP biométrico. Eso se combina con la facilidad de que esta verificación se realice por canales de uso cotidiano como el correo, los SMS o incluso WhatsApp, “una integración que en Latinoamérica ha tenido un éxito muy grande”, según contó Zambrana. En materia de privacidad, la IA de Docusign procesa únicamente la información autorizada por cada cliente, eliminando datos identificativos en los modelos de entrenamiento. Además, la arquitectura de la plataforma mantiene el cifrado y control de acceso a nivel de administración interna de cada organización. De cara a desafíos emergentes, como el impacto de la computación cuántica en el cifrado, los ejecutivos indicaron que Docusign está centralizando su infraestructura global en Microsoft Azure para aprovechar la capacidad del hiperescalador en cuanto a innovación en hardware y servicios.