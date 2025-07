Como as big techs terão de se adaptar à responsabilidade sobre conteúdos no Marco Civil da Internet

Com a tese firmada no 26 de Junho pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Artigo 19 do Marco Civil da Internet foi considerado parcialmente inconstitucional no que se refere à responsabilidade civil aos provedores de aplicação de internet, por 8 de 11 ministros da última instância do poder judiciário brasileiro.

Dessa forma, como as big techs terão de ficar atentas para se adaptar às novas diretrizes? Além das adaptações técnicas, as big techs precisarão mudar suas políticas de moderação e remoção de conteúdo.

O STF exige dos provedores de aplicação a edição de normas de autorregulação, o que impõe que alterem suas políticas e termos de uso, para tornar público como será feita a moderação e remoção de conteúdo, quais critérios serão utilizados, meios de formalização de denúncias, entre outros requisitos necessários para adequação da atividade à decisão do STF.

Os termos de uso e as políticas de privacidade das plataformas, uma vez aceitas pelo usuário, fazem lei entre as partes e criam direitos e obrigações recíprocos, então é necessário que haja clareza quanto à atividade moderadora que será realizada.

Os provedores de aplicação terão que manter canais de atendimento para recebimento de denúncias, e órgãos internos para apuração e análise das denúncias e do conteúdo das postagens realizadas.

Além disso, para os casos de crimes graves, como tentativa de golpe de Estado, racismo, terrorismo ou instigação ao suicídio, por exemplo, o STF exige uma conduta mais ativa de identificação e remoção de conteúdos, estabelecendo responsabilidade das plataformas em caso de falha sistêmica nessa identificação e em caso de violação do dever de atuar com cautela. As plataformas terão que investir em recursos humanos e tecnológicos capazes de identificar rapidamente esse tipo de crimes.