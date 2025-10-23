Após incidente da AWS, e importante reforçar a estratégia completa de continuidade de negócios

Uma falha na Amazon Web Services (AWS), que afetou diversos serviços e sistemas ao redor do mundo, reacendeu o debate sobre a dependência das empresas em um único provedor de nuvem. O incidente, que interrompeu aplicações corporativas e plataformas digitais, destacou a necessidade de estratégias mais resilientes e de planos de continuidade de negócios bem estruturados. Segundo especialistas da ISH Tecnologia, o impacto foi um lembrete de que até as infraestruturas mais robustas estão sujeitas a instabilidades.

De acordo com informações divulgadas pela Amazon, o problema ocorreu em um de seus principais data centers nos Estados Unidos e afetou múltiplas regiões e serviços interconectados. Entre os sistemas atingidos estavam ferramentas corporativas, plataformas de streaming, e-commerces e aplicações críticas, resultando em lentidão, falhas de acesso e paralisações temporárias.

Apesar da restauração gradual dos serviços, o incidente gerou prejuízos financeiros e operacionais para companhias que dependem exclusivamente da AWS, além de evidenciar a importância de modelos multicloud e políticas de redundância.

Estudo recente da ISH mostra que os backups corporativos se tornaram o novo alvo prioritário dos grupos de ransomware, com 94% das empresas atingidas em 2024 relatando tentativas de comprometimento de cópias de segurança. Quando os backups são afetados, os custos de recuperação podem ser até oito vezes maiores, e a chance de pagamento de resgate quase dobra.

“Os backups são a última linha de defesa. É essencial garantir cópias imutáveis, isolamento lógico e físico, e testes periódicos de restauração. Essa é a base da resiliência digital”, acrescenta Hugo Santos, diretor de Inteligência de Ameaças da ISH Tecnologia.

A interrupção serve como um alerta sobre o risco operacional e reputacional de concentrar dados e sistemas em um único ambiente. “Muitos negócios transferiram toda a infraestrutura para a nuvem sem avaliar a necessidade de planos B. Quando ocorre uma falha dessa magnitude, o impacto é imediato”, explica Hugo.