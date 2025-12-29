Previsões de networking para 2026

Em 2026, as arquiteturas vencedoras serão aquelas que funcionam como um único organismo, e não como um conjunto de partes desconectadas. A IA será o elemento unificador, a nuvem será o meio de entrega, e as empresas escolherão seus fornecedores com base em quem consegue fazer todo o stack operar como uma experiência única.

A próxima geração de especialistas não se limitará à configuração de redes, mas atuará em parceria com copilotos de IA para gerenciar milhares de endpoints com a precisão de uma única instância. Os engenheiros deixarão de gastar tempo navegando por dashboards; a IA trará insights, executará ações e orientará decisões por meio de interações em linguagem natural. Os profissionais mais eficazes serão aqueles que, além de saber configurar, sabem ensinar e colaborar com a IA, ajustando prompts, validando intenções e orquestrando automações em escala. Em 2026, o engenheiro de redes assume o papel de estrategista, enquanto a IA se consolida como a base operacional.

Confira as tendências de networking para o próximo ano:

AIOps será mais relevante do que o padrão de Wi-Fi: Em 2026, as empresas vão transformar a forma como operam suas redes sem fio. O uso de AIOps deixará de ser opcional e se tornará indispensável. Recursos como operação multi-link, canais mais amplos e latência determinística só alcançarão seu verdadeiro potencial quando a inteligência artificial assumir decisões de espectro que os humanos não conseguem tomar com a velocidade necessária. Modelos de aprendizado contínuo irão prever congestionamentos, otimizar o comportamento de RF e redefinir o uso de canais em tempo real, tornando obsoletos os debates tradicionais sobre SSIDs, “melhor banda” e ajustes manuais. O desempenho das redes cabeadas e sem fio convergirá não porque as velocidades aumentaram, mas porque a IA passará a gerenciar a experiência como um único tecido inteligente orientado à intenção.

Essa mudança não ficará restrita ao networking. À medida que plataformas como OpsRamp unem observabilidade e operações em servidores, armazenamento e aplicações, as organizações passarão a exigir a mesma abordagem unificada para conectividade. O valor deixará de estar no desempenho isolado de produtos frente aos concorrentes e passará a estar na forma como eles operam de maneira integrada como um sistema full stack, sob uma governança comum de IA.