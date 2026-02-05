Desenvolvedores brasileiros vivem nova onda de contratações globais em 2026

Com um déficit estimado em milhões de desenvolvedores no mundo e dificuldades crescentes para preencher vagas especializadas, companhias dos Estados Unidos e da Europa ampliaram de forma significativa a contratação de profissionais brasileiros, especialmente para posições remotas e projetos estratégicos.

Levantamento realizado pela JetBrains, empresa especializada em desenvolvimento software, indicam que a demanda global por desenvolvedores cresce mais de 20% acima da média de outras profissões, enquanto áreas como engenharia de software, cloud, IA, dados e segurança seguem entre as mais difíceis de preencher.

Nesse cenário, impulsionado pelo avanço do trabalho remoto e pela busca global por talentos especializados, o Brasil se consolida como um dos principais pólos emergentes de talento técnico, combinando escala, qualificação e competitividade. De acordo com a Coders, a média salarial para profissionais brasileiros atuando em contratos internacionais gira entre US$5,8 mil e US$6 mil mensais, variando conforme senioridade e stack tecnológica.

A Coders atua conectando desenvolvedores brasileiros às exigências reais do mercado global. Com mais de 3 mil alunos em sua base, combina formação técnica avançada, desenvolvimento de soft skills, inglês aplicado à tecnologia e estratégias de posicionamento profissional. Em 2025, centenas de desenvolvedores formados pela empresa foram contratados por companhias como Strider, Sigma, Workoast e Agile Engine.

“Apesar da alta na busca por mão de obra, o mercado internacional tem características particulares para contratação. As diferenças começam no processo seletivo, mas estão presentes também nas qualidades técnicas e comportamentais exigidas por essas empresas, como a capacidade de fazer análises de cenário, tomar decisões, explicar soluções, trabalhar com IA e se comunicar com clareza em ambientes multiculturais”, afirma Carlos Levir, CEO da Coders.