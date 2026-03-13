La importancia de la sostenibilidad del liderazgo femenino

Además del techo de cristal, la participación de las mujeres en la dirección de las empresas enfrenta un desafío estructural: el agotamiento de las ejecutivas de la alta dirección.

Beatriz Cruz Santana, consejera en banca comercial y estrategia, consideró que el liderazgo femenino enfrenta una falla de diseño organizacional que erosiona la competitividad empresarial. “El mayor riesgo para las empresas no es la ausencia de mujeres preparadas. Es el agotamiento sistémico de mujeres altamente calificadas intentando liderar bajo parámetros concebidos para una economía que ya no existe”, señaló.

Según la encuesta Women in Leadership de KPMG, el síndrome del impostor afecta al 75 % de las mujeres ejecutivas, pero el principal inhibidor para que las mujeres aspiren a posiciones de CEO no es la falta de confianza, sino la doble carga de responsabilidades profesionales y domésticas. El 70 % de las encuestadas identifica el equilibrio vida-trabajo como el mayor obstáculo para ascender.