Cuando la mujer lidera: el papel de las mujeres en la evolución del sector tecnológico

A escala global, las mujeres representan apenas alrededor del 29 % de la fuerza laboral en tecnología, según datos de ONU Mujeres. La cifra evidencia una brecha persistente en cuanto a su participación, pero los mismos análisis muestran que cuando las mujeres acceden a posiciones de liderazgo, las organizaciones tienden a obtener mejores resultados, consolidando una relación directa entre diversidad, innovación y desempeño empresarial.

En Latinoamérica, esta tensión entre subrepresentación y alto impacto está dando paso a un fenómeno más estructural: el liderazgo femenino no solo busca equilibrar cifras, sino redefinir cómo se concibe, diseña y gobierna la tecnología. El debate ya no gira exclusivamente en torno al acceso, sino a la influencia estratégica en sectores como fintech, ciberseguridad, comercio electrónico e infraestructura digital.

Para Nathalia Landeta, CEO y cofundadora de la plataforma de gestión de identidad y privacidad Certena, el punto de partida no debe leerse únicamente como un rezago social, sino como una oportunidad empresarial. “Las mujeres estamos llamadas a desempeñar un papel clave en la construcción de ecosistemas digitales más éticos, transparentes y centrados en las personas. Estoy convencida de que cuando incorporamos diversidad en la toma de decisiones, se enriquece la innovación, el impacto es más profundo y se impulsan modelos de negocio más sostenibles”.

La diversidad, en este sentido, deja de ser un atributo reputacional para convertirse en un factor estratégico. En mercados donde la confianza digital y la gobernanza tecnológica adquieren mayor relevancia, la capacidad de diseñar soluciones centradas en el usuario se consolida como una ventaja competitiva.

En el sector financiero digital, esta discusión adquiere mayor profundidad. Ximena Alemán, cofundadora y coCEO de Prometeo, sitúa el liderazgo femenino dentro de la lógica misma de transformación de la industria. “El ecosistema fintech nació para transformar las reglas del juego y hoy esa transformación pasa, inevitablemente, por la diversidad en la toma de decisiones. Al ser una industria donde convergen la tecnología y las finanzas, el valor de integrar distintas perspectivas es lo que nos permite diseñar soluciones que realmente alcancen a todos”.

Fomentar la participación de mujeres en roles de decisión no es solo una cuestión de equidad; también responde a una lógica empresarial. Los equipos diversos suelen ser más resilientes, innovadores y están mejor preparados para enfrentar entornos económicos complejos.

Las habilidades por la que destacan las mujeres En mercados latinoamericanos caracterizados por alta informalidad, brechas de bancarización y volatilidad económica, la capacidad de diseñar productos que comprendan realidades diversas se convierte en una ventaja estructural. La diversidad en liderazgo impacta directamente en la forma en que se identifican oportunidades y se gestionan riesgos. Pero el cambio no se limita al sector financiero. El liderazgo tecnológico contemporáneo exige una comprensión integral del negocio, la operación y el cliente. “El liderazgo en tecnología exige mucho más que conocimiento técnico. Requiere entender cómo la innovación se traduce en impacto real para las empresas. Hoy las organizaciones buscan soluciones que mejoren su eficiencia, automaticen procesos críticos y les permitan tomar decisiones con información en tiempo real”, asegura Amanda Jacobson, CRO y cofundadora de Radar. “Las mujeres que lideramos en tecnología aportamos una visión que conecta estrategia, operación y cliente. Esa mirada es clave para que la innovación se convierta en soluciones que realmente transformen la forma en que las organizaciones operan y crecen”, agrega. Esta conexión entre visión estratégica y ejecución operativa es fundamental en un entorno donde la transformación digital se ha convertido en el estándar para todas las industrias y también genera cambios en la cultura organizacional. María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, plantea que el liderazgo femenino no solo se adapta a entornos tradicionalmente masculinizados, sino que los transforma. “Una de las principales habilidades que resalto, y que como mujeres debemos tener en cuenta, es la resiliencia, no solo como la capacidad de adaptarnos a los cambios dinámicos y sociales que se presentan tanto en el país como en el mundo, sino como la habilidad para abrirnos camino en espacios donde históricamente no hemos sido mayoría, transformando esos entornos, como el tecnológico, con nuevas formas de liderazgo más colaborativas, estratégicas e inclusivas”, explica.