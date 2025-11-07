Actualizar de talento femenino y educar en STEM impulsan el futuro tecnológico

Para 2050, el 75 % de los empleos estarán relacionados con disciplinas STEM, según estima la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, hoy las mujeres representan solo 35 % de los graduados en estas áreas, y apenas el 28 % de la fuerza laboral en el sector, según datos de la UNESCO. En México, la situación es peor: solo 13 % de los empleos STEM son ocupados por mujeres, según la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y solo 17 % están dedicadas al ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo con el INEGI.

Además de ser una cuestión de equidad que aún no ha sido resuelta, se ha demostrado que incrementar la presencia femenina en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es una estrategia clave para impulsar el desarrollo. Un estudio de McKinsey indica que las empresas con más del 30 % de representación femenina tienen mayores probabilidades de superar a sus competidores, mientras que los equipos de investigación y desarrollo (I+D) con diversidad de género tienden a generar más innovaciones.

“Con la llegada de la cuarta Revolución Industrial y el auge de la inteligencia artificial, es fundamental introducir el concepto de reskilling en la conversación para potenciar el talento femenino en STEM. Este proceso de actualización de habilidades no solo permite a las mujeres adaptarse a las nuevas demandas del mercado, sino que también les brinda beneficios como mayor empleabilidad, adaptabilidad y crecimiento profesional”, asegura Ana Ríos, ingeniera supervisora de Proyectos en Vertiv Latinoamérica.

Para la ejecutiva, la actualización de habilidades representa una oportunidad para repensar el futuro del trabajo, reducir la brecha de género mediante la colaboración, fomentar el acceso a mentorías y desarrollar soluciones ajustadas a los desafíos específicos de cada país.

A nivel institucional, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) subraya que las alianzas entre el sector público, el sector privado y organizaciones filantrópicas han demostrado ser estrategias efectivas a gran escala para fomentar la participación de más mujeres en los campos STEM. Además, potenciar el talento femenino a través del reskilling promueve la igualdad de oportunidades, impulsa la innovación y facilita el crecimiento económico en la era digital.

“El crecimiento de los centros de datos y de la infraestructura de TI de misión crítica se está acelerando, impulsado por el desarrollo de la IA y otras tecnologías emergentes. Esta expansión genera nuevos desafíos en materia de empleo dentro de la industria, pero también abre una valiosa oportunidad para que más mujeres se integren a la fuerza laboral necesaria para enfrentar estos retos”, explica Ríos.

Promover la educación STEM para niñas y mujeres, y generar espacios de trabajo basados en el talento y la preparación –sin distinción de género, raza, religión u otros factores– es esencial para fortalecer la innovación, acelerar la transformación digital y liderar el avance tecnológico en beneficio del progreso y la seguridad de toda la sociedad, resaltan desde Vertiv.