O que os clientes esperam na sua experiência com as empresas em 2026

O relatório CX Trends 2026 da Zendesk revela que a Contextual Intelligence (ou inteligência contextual) está redefinindo o que significa oferecer um excelente atendimento. O estudo, baseado em percepções de milhares de consumidores, líderes de experiência do cliente (CX) e agentes de atendimento ao redor do mundo, mostra que o futuro da experiência do cliente está em experiências inteligentes e adaptativas, que se sentem pessoais, preditivas e perfeitamente sincronizadas.

O relatório deste ano destaca como as empresas de maior sucesso estão combinando as capacidades da inteligência artificial (IA) com a inteligência emocional do atendimento humano, usando dados e contexto para antecipar necessidades e oferecer suporte antes mesmo que os clientes solicitem.

“A IA já não é mais um diferencial. O que importa é como você a aplica de forma inteligente. Quando 85% dos líderes de CX dizem que um único problema não resolvido é suficiente para perder um cliente, a velocidade, a precisão e a empatia se tornam inegociáveis. Os melhores sistemas conectam interações passadas à intenção presente para antecipar o que vem a seguir, colocando a inteligência contextual em ação”, afirmou Tom Eggemeier, CEO da Zendesk.

O relatório Zendesk CX Trends 2026 identifica cinco mudanças-chave que estão moldando a experiência do cliente nesse ano. “Juntas, essas tendências mostram como a inteligência e o conhecimento se unem para criar experiências de atendimento mais rápidas, personalizadas e profundamente conscientes. A inteligência contextual será a base para que empresas entreguem um CX excepcional, se diferenciando no mercado e cultivando relacionamentos duradouros com clientes”, diz Eggemeier.

Confira as tendências da Zendesk: