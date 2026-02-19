Data centers de hiperescala da Terranova anuncia primeira unidade operacional no México

A Terranova inaugurou seu primeiro site operacional no México. A Terranova é uma desenvolvedora e operadora de data centers de hiperescala criada pela Actis e focada na América Latina, com operações iniciais no Brasil, México e Chile. A Actis é uma empresa de private equity que investe em energia, tecnologia digital e infraestrutura de longo prazo, com escritórios na Cidade do México e em São Paulo.

O empreendimento no México inicia operações com uma capacidade total de TI de 8,12 MW, reforçando a estratégia da empresa de operar ativos de alta confiabilidade com padrões operacionais de classe mundial.

"O início da operação do site simboliza a consolidação da empresa como uma plataforma operacional, preparada para atender a clientes hiperescalares, combinando velocidade, confiabilidade, escalabilidade e excelência operacional em um cenário de crescente demanda por serviços de inteligência artificial, nuvem, dados e aplicações críticas," afirma José Eduardo Quintella, CEO da Terranova.

O site foi projetado em dois meses e construído em apenas 10 meses, totalizando 12 meses de desenvolvimento do projeto. O site foi construído para evoluir em etapas, com infraestrutura e processos prontos para escalar até 20 MW de TI. "A expansão seguirá critérios de qualidade, segurança e eficiência, acompanhando a demanda dos clientes e as necessidades do mercado por resiliência e diversidade geográfica," disse Quintella.

A Actis traz para a Terranova sua experiência global na construção e operação de plataformas de data centers em toda a Ásia, incluindo China, Coreia do Sul e Malásia. Mauricio Giusti, gerente geral de Infraestrutura Digital na Actis, comentou: “Este é um passo empolgante na próxima fase de crescimento digital da Terranova. Vemos fortes sinergias entre nossas operações de data center existentes na Ásia e o crescimento da empresa na América Latina. Essa colaboração nos permite oferecer soluções escaláveis, energeticamente eficientes e sustentáveis para clientes globais e regionais”, concluiu Giusti.