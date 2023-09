Scala Data Centers investe US$ 80 milhões em data center de hiperescala no México

Scala Data Centers anunciou que está construindo seu primeiro data center no México, com um investimento inicial de aproximadamente US$ 80 milhões. O projeto, localizado no município de Tepotzotlán, a cerca de 64 quilômetros da Cidade do México, terá capacidade crítica inicial de 5MW.

O novo site do Scala está previsto para iniciar operações no quarto trimestre de 2023 e já conta com o suporte de um grande cliente de hiperescala. “Com 142.133 pés quadrados (cerca de 13,2 mil metros quadrados) de área construída, o data center SMEXTP01 HyperEdge oferecerá máxima customização e modularidade e será abastecido com energia 100% renovável e certificada, em linha com o portfólio da empresa”, afirmam eles do Scala Data Centers.

Com sede no Brasil e fundada pela DigitalBridge, a Scala Data Centers é uma plataforma de data center sustentável para o mercado de hiperescala na América Latina. Desde a sua criação em 2020, a Scala investiu mais de 1,6 mil milhões de dólares nos seus projetos na região e espera atingir 500 MW de capacidade distribuída nos próximos cinco anos, em quatro países onde opera.

“Este novo projeto sublinha o nosso compromisso em viabilizar novos mercados na região, seja em locais inexplorados ou em regiões com presença de data centers, mas ainda sem um foco dedicado em grandes capacidades de TI que realmente atendam o segmento de hiperescala”, explica Marcos Peigo, CEO e cofundador da Scala.

Entre as razões de Scala para construir este data center no México estão:

Geograficamente, o México tem uma posição relevante e estratégica no segmento de infraestrutura de TI

Sendo o segundo maior mercado de data center e nuvem da América Latina, o país tem fortes taxas de crescimento de cerca de 22% e 25% ao ano, respectivamente, e excelente infraestrutura de conectividade

Atualmente existem 11 cabos submarinos que conectam o México aos Estados Unidos e ao resto da América

Junto com o Chile, onde a Scala também opera e investe, o México é um dos únicos países da região que terá conexão direta via cabo submarino com o mercado asiático

O SMEXTP01 da Scala na cidade de Tepotzotlán reunirá um cenário ideal para o mercado de hiperescala: disponibilidade de energia, conectividade e proximidade com um grande mercado consumidor para infraestrutura crítica de TI.

Além do investimento no SMEXTP01, a Scala dá continuidade ao seu plano de expansão acelerada, com a construção de novos sites no Campus Tamboré (São Paulo, Brasil), na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil), e Lampa (Chile ), além de projetos avançados de implantação de outros data centers na cidade de Fortaleza (CE, Brasil), México e Colômbia.

Em 2023, a empresa passou a operar três data centers de última geração na América Latina, localizados no Rio de Janeiro (Brasil), Tamboré (Brasil) e Curauma (Chile).