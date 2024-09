Scala Data Centers assegura investimentos para acelerar crescimento na América Latina

A Scala Data Centers, plataforma latino-americana de data centers sustentáveis no mercado Hyperscale, anunciou a conclusão bem-sucedida de um financiamento estruturado de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões). O investimento inclui US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) da Coatue Tactical Solutions e US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) da Investment Management Corporation of Ontario (IMCO).

Os recursos serão utilizados para acelerar a expansão da Scala em toda a América Latina para apoiar o crescimento exponencial da nuvem e da IA. Além disso, a Scala continuará investindo em inovação tecnológica e mantendo seu compromisso com a sustentabilidade.

Capturando oportunidades da IA com investimento de Coatue A Coatue Management traz uma vasta expertise nos ecossistemas de IA, infraestrutura digital e big tech. O investimento na Scala Data Centers destaca o potencial da infraestrutura para impulsionar a inovação baseada em IA na região e em todo o mundo. Os data centers de última geração da Scala estão estrategicamente posicionados para apoiar a crescente demanda por serviços digitais e de IA no Brasil, América Latina e além. "Nosso investimento reflete nossa crença na capacidade da Scala de capturar a oportunidade da IA e impulsionar ainda mais a digitalização na região. Estamos entusiasmados em apoiar a missão da Scala de fornecer soluções de data centers sustentáveis e de ponta”, afirmou Robert Yin, Sócio da Coatue.