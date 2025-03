BNDES aprova financiamento para a Scala Data Centers no Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anuncio a aprovação de uma linha de crédito, inicialmente de R$ 180 milhões, para a Scala Data Centers, plataforma latino-americana de data centers sustentáveis no mercado Hyperscale.

Proveniente do programa BNDES Máquinas e Equipamentos, este é o maior financiamento já concedido pelo banco a uma empresa do setor. O recurso permitirá à Scala investir na aquisição e instalação de equipamentos e materiais de última geração, fundamentais para a expansão de sua infraestrutura em locais estratégicos.

Com operações e projetos em desenvolvimento em Barueri, Campinas e Jundiaí (SP), Porto Alegre e Eldorado do Sul (RS), São João de Meriti (RJ), e Fortaleza (CE), esse investimento reforça o compromisso da Scala em atender à crescente demanda por infraestruturas para computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) na região.

O programa BNDES Máquinas e Equipamentos possibilitará à Scala adquirir um portfólio abrangente de recursos, incluindo maquinário avançado, sistemas industriais, equipamentos de TI e automação, além de componentes fabricados nacionalmente. O financiamento também permitirá a importação de equipamentos especializados indisponíveis no mercado brasileiro, garantindo que a empresa continue na vanguarda da inovação tecnológica.

A linha de crédito do BNDES impulsionará os projetos de expansão da Scala, ampliando a capacidade de processamento, armazenamento e distribuição de dados do Brasil. Entre os empreendimentos da companhia está o Campus Tamboré, em Barueri, o maior da América Latina, com 450 MW de capacidade de TI e um dos maiores do mundo. Além disso, a Scala AI City, uma cidade de data centers já anunciada para Eldorado do Sul (RS), será projetada para suportar cargas massivas voltadas ao treinamento e à inferência de IA, consolidando a infraestrutura necessária para a nova era da computação avançada.

“O BNDES apoia a ampliação da oferta de data centers no Brasil, pois são importantes para o processamento, armazenamento, tratamento e distribuição de dados no ambiente digital. Até 2030, a estimativa é que o volume de dados alcance 600 trilhões de gigabytes no mundo, exigindo cada vez mais infraestruturas para essa finalidade”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon, o financiamento aprovado pelo Banco está em linha com a política industrial do governo federal, que determina que os investimentos sejam feitos em inovação tecnológica e digitalização. “E um dos objetivos da política é fortalecer a cadeia de data centers no Brasil. Além disso, o país, por ter uma matriz energética 90% limpa, é altamente competitivo no mundo, tendo em vista que data centers exigem elevado consumo de energia”, completa.

Atualmente, a Scala conta com mais de 300 MW de capacidade instalada e em desenvolvimento, além de um landbank superior a 11 milhões de metros quadrados, distribuído em localizações estratégicas por quatro países. Sua infraestrutura conta com mais de 6 GW em conexões de energia garantidas para suportar a expansão futura e será integralmente abastecida por fontes 100% renováveis e certificadas, como já ocorre com todo o consumo atual da empresa.

Para Clayton Malheiros, CFO da Scala, “esse financiamento se somará aos mais de 10 bilhões de reais já investidos pela Scala, que continuará crescendo e habilitando o futuro da tecnologia no país. Temos orgulho de contribuir para a transformação digital do Brasil, posicionando o país como um protagonista global na revolução da IA e acreditamos que o BNDES terá um papel cada vez mais importante no impulsionamento do setor. Com esse investimento, estamos prontos para acelerar o desenvolvimento de infraestrutura de ponta, mantendo os mais altos padrões de sustentabilidade ambiental.”