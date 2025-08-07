Redes inteligentes, nuevo eje estratégico para la transformación digital en México

La transformación digital ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una urgencia operativa. En ese camino, la red empresarial ya no es solo una infraestructura de soporte, pues ha pasado a ser un habilitador clave para tecnologías como inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT) y computación en la nube.

En México, más de 97 millones de personas –el 81,2 % de la población– ya utilizan internet, según el INEGI. Esta conectividad masiva, sumada al crecimiento del uso de IA, presente en el 40 % de las empresas, está generando demandas con respecto a contar con redes más rápidas, seguras y resilientes, que puedan manejar cargas intensivas en datos con latencia mínima, afirman expertos de Equinix.

De arquitecturas rígidas a redes inteligentes Desde la compañía de infraestructura, señalaron que las redes tradicionales, centralizadas y estáticas, ya no son suficientes. El entorno actual exige arquitecturas híbridas y multinube que integren centros de datos locales, nubes públicas y privadas, y servicios en el borde para permitir una conectividad fluida entre usuarios, dispositivos, aplicaciones y socios de negocio. Asimismo, subrayaron que la modernización de redes no es un hito, sino un proceso continuo. Si hace una década la gestión de las redes se centraba en virtualización y automatización y mejoras en Wi-Fi, hoy avanza hacia SD-WAN, arquitecturas de confianza cero, computación en el borde y redes definidas por software (SDN). Según InvGate, el 55 % de las cargas de TI ya operan fuera de centros de datos tradicionales, lo que refleja un cambio hacia entornos distribuidos. Y, con inversiones globales en IA que superarán los 200 mil millones de dólares este año, la exigencia sobre las redes continuará aumentando. “Las redes tradicionales, centralizadas y rígidas, ya no son suficientes. Las organizaciones necesitan arquitecturas híbridas multicloud que integren centros de datos locales, nubes públicas y privadas, y servicios en el borde. Esta evolución permite una conectividad más eficiente entre usuarios, dispositivos, aplicaciones y ecosistemas de negocio”, detallaron.