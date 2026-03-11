Latam-GPT: La apuesta de Chile por una IA para la región
Se trata de un gran modelo de lenguaje de código abierto, desarrollado sobre una arquitectura base Llama 3.1 con 70 mil millones de parámetros. Su objetivo es construir capacidades locales en IA generativa, y promover una gobernanza ética y una arquitectura abierta que respete la cultura y contextos latinoamericanos.
Recientemente, se lanzó en Santiago de Chile Latam-GPT, el primer gran modelo de lenguaje abierto de la región. El desarrollo de este LLM fue liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial del país, con el apoyo de entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Amazon Web Services, el centro tecnológico Data Observatory y miembros de la academia.
El objetivo de Latam-GPT es construir capacidades locales en IA generativa, y promover una gobernanza ética y una arquitectura abierta que respete la cultura y contextos latinoamericanos. Su impacto se sustenta en proponer un modelo de inteligencia artificial elaborado con datos, idiomas y contextos propios de América Latina y el Caribe, y desarrollado por profesionales de la región.
En lo netamente técnico, Latam-GPT es un modelo de código abierto que se desarrolló sobre una arquitectura base Llama 3.1 con 70 mil millones de parámetros, complementada con un corpus regional, es decir, un conjunto de contenidos con los que se entrena un modelo de lenguaje y que le permite comprender el contexto cultural de la región.
De acuerdo con sus creadores, el modelo integra 18 TB de información en español, portugués e inglés y, en total, se reunieron más de 300 mil millones de tokens de texto plano, equivalentes a alrededor de 230 mil millones de palabras, obtenidos bajo permisos y licencias explícitas, curados para asegurar la anonimización de datos y eliminar elementos tóxicos (como noticias falsas o discriminación, por ejemplo). Gracias a ese proceso, el modelo se basa en un conjunto de datos de alta calidad en áreas como humanidades y ciencias sociales, educación, ciencias de la salud, políticas públicas, economía, medioambiente, artes y pueblos indígenas.
En esta primera etapa, su desarrollo se efectuó en la nube de Amazon Web Services, y próximamente empezará a ser entrenado en un supercomputador en la Universidad de Tarapacá, que se ubica en el norte del país.
Luego de su presentación oficial, el proyecto pasa a su fase de implementación y adopción, donde se espera que enfrente diversos desafíos. Los expertos señalan que Latam-GPT, en primer lugar, deberá abordar un desafío estructural, por la calidad y gobernanza de los datos. Sin información organizada, interoperable y con estándares claros, cualquier modelo de lenguaje avanzado pierde efectividad.
“Muchas organizaciones aún operan con datos fragmentados o con baja madurez analítica, lo que obliga a priorizar procesos de ordenamiento, integración y resguardo antes de escalar soluciones de IA de forma sostenible”, dice Luz María García, gerenta general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI A.G).
Otro desafío se relaciona con el capital humano. América Latina representa sólo el 3 % de la inversión privada global en IA, lo que evidencia brechas en I+D, talento especializado e infraestructura digital para escalar estas soluciones. Sin una base tecnológica sólida y un núcleo digital bien desarrollado, el impacto de modelos como Latam-GPT será limitado.
“Observamos una disonancia entre ejecutivos y trabajadores. Mientras los primeros temen la falta de talento, estudios muestran que el 99 % de los trabajadores en Brasil confía en desarrollar las habilidades necesarias. El reto es alinear liderazgo, cultura y capacitación”, sostiene Sandra Barros, managing director de Accenture Chile.
“La adopción de modelos como Latam-GPT no es únicamente tecnológica. Más bien, implica rediseño de procesos, formación de equipos y liderazgo estratégico que entienda la IA como herramienta de productividad y no como experimento aislado”, complementa Luz María García, de ACTI.
También el avance del entorno regulatorio y de ciberseguridad será determinante. La implementación de IA avanzada exige trazabilidad, protección de datos y estándares éticos robustos. En ese contexto, el desafío será combinar innovación con cumplimiento normativo, asegurando confianza, transparencia y resiliencia digital.
Beneficios de Latam-GPT para las empresas chilenas
Con respecto de la utilidad de Latam-GPT para las compañías nacionales, este LLM puede convertirse en un habilitador clave de productividad, permitiendo automatizar tareas intensivas en información, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones basada en datos. Al incorporar contexto lingüístico y cultural regional, estos modelos pueden ofrecer mayor precisión y pertinencia en áreas como atención al cliente, análisis de mercado, gestión documental y soporte interno.
García explica que, desde una perspectiva competitiva, el uso de Latam-GPT puede reducir brechas tecnológicas y acelerar la transformación digital de empresas medianas y grandes, especialmente en sectores donde la eficiencia operativa es crítica, lo que puede traducirse en menores costos, mayor agilidad y capacidad de innovar en productos y servicios.
“En términos estratégicos, el desarrollo y uso de soluciones regionales de IA fortalece el ecosistema digital latinoamericano, fomenta inversión y promueve capacidades locales en ciencia y tecnología. Si se implementa con foco en calidad de datos, ciberresiliencia y formación de talento, Latam-GPT puede ser una palanca concreta para que más empresas compitan con estándares globales en la economía digital”, explica la gerenta general de ACTI.
Los datos indican que el impacto de la IA generativa puede ser significativo si se adopta un enfoque centrado en las personas. Según un análisis de Accenture, la región LATAM-5 podría aumentar su PIB en US$1 billón hacia 2038 bajo un escenario de adopción responsable y estratégica. En el caso de Chile, se proyecta un aumento cercano al 18 % del PIB, con una tasa de crecimiento anual promedio del 3 %.
“En términos operativos, la IA generativa podría impulsar aumentos de productividad sectorial entre 11 % y 17 %. No se trata sólo de automatizar, sino de potenciar capacidades humanas. Mientras un 22 % de las horas laborales podría automatizarse, cerca del 17 % podría ser aumentada elevando tareas creativas, analíticas y de personalización”, señala Sandra Barros, de Accenture Chile.
Héctor Bravo, director de Desarrollo Negocios Tecnologías Disruptivas de SONDA, resume tres beneficios principales del modelo para las compañías en Chile:
- Mejoras concretas en productividad y eficiencia operativa. Bien implementado, el modelo permite automatizar tareas intensivas en conocimiento –como análisis documental, atención a clientes, soporte interno o apoyo a la toma de decisiones– reduciendo tiempos y costos, y liberando capacidades humanas para actividades de mayor valor.
- Mayor contextualización regional y lingüística. Al estar entrenado con datos y realidades de América Latina, Latam‑GPT puede ofrecer respuestas más precisas y pertinentes en sectores regulados o altamente dinámicos como banca, retail, minería o sector público, donde el contexto local, el lenguaje y la normativa importan.
- Fortalecimiento de capacidades locales en inteligencia artificial. Latam‑GPT contribuye a reducir la dependencia tecnológica externa y a desarrollar soberanía digital, habilitando que empresas, universidades y startups construyan soluciones propias sobre una base regional abierta. El impacto final dependerá de integrarlo responsablemente dentro de una estrategia digital madura, con foco en gobernanza, seguridad y valor de negocio.
Además, dos de cada tres ejecutivos a nivel global ven en la IAGen una herramienta para generar ingresos más que para reducir costos. La interfaz de lenguaje natural democratiza el acceso tecnológico, permitiendo que colaboradores no técnicos interactúen con sistemas complejos. Es decir, el verdadero cambio se basa en transformar la IA en un motor de crecimiento, innovación y competitividad regional.
“Más allá del impacto productivo, Latam-GPT puede acelerar el desarrollo de ecosistemas tecnológicos regionales, fortaleciendo capacidades locales en investigación, talento y empresas deep-tech, reduciendo la dependencia exclusiva de plataformas internacionales. En última instancia, el verdadero beneficio no radica sólo en el modelo en sí, sino en su capacidad para catalizar una estrategia regional de inteligencia artificial que permita a América Latina competir en la economía digital global”, concluye Sandra Barros, de Accenture Chile.