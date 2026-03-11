Latam-GPT: La apuesta de Chile por una IA para la región

Recientemente, se lanzó en Santiago de Chile Latam-GPT, el primer gran modelo de lenguaje abierto de la región. El desarrollo de este LLM fue liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial del país, con el apoyo de entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Amazon Web Services, el centro tecnológico Data Observatory y miembros de la academia.

El objetivo de Latam-GPT es construir capacidades locales en IA generativa, y promover una gobernanza ética y una arquitectura abierta que respete la cultura y contextos latinoamericanos. Su impacto se sustenta en proponer un modelo de inteligencia artificial elaborado con datos, idiomas y contextos propios de América Latina y el Caribe, y desarrollado por profesionales de la región.

En lo netamente técnico, Latam-GPT es un modelo de código abierto que se desarrolló sobre una arquitectura base Llama 3.1 con 70 mil millones de parámetros, complementada con un corpus regional, es decir, un conjunto de contenidos con los que se entrena un modelo de lenguaje y que le permite comprender el contexto cultural de la región.

De acuerdo con sus creadores, el modelo integra 18 TB de información en español, portugués e inglés y, en total, se reunieron más de 300 mil millones de tokens de texto plano, equivalentes a alrededor de 230 mil millones de palabras, obtenidos bajo permisos y licencias explícitas, curados para asegurar la anonimización de datos y eliminar elementos tóxicos (como noticias falsas o discriminación, por ejemplo). Gracias a ese proceso, el modelo se basa en un conjunto de datos de alta calidad en áreas como humanidades y ciencias sociales, educación, ciencias de la salud, políticas públicas, economía, medioambiente, artes y pueblos indígenas.

En esta primera etapa, su desarrollo se efectuó en la nube de Amazon Web Services, y próximamente empezará a ser entrenado en un supercomputador en la Universidad de Tarapacá, que se ubica en el norte del país.

Luego de su presentación oficial, el proyecto pasa a su fase de implementación y adopción, donde se espera que enfrente diversos desafíos. Los expertos señalan que Latam-GPT, en primer lugar, deberá abordar un desafío estructural, por la calidad y gobernanza de los datos. Sin información organizada, interoperable y con estándares claros, cualquier modelo de lenguaje avanzado pierde efectividad.

“Muchas organizaciones aún operan con datos fragmentados o con baja madurez analítica, lo que obliga a priorizar procesos de ordenamiento, integración y resguardo antes de escalar soluciones de IA de forma sostenible”, dice Luz María García, gerenta general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI A.G).

Otro desafío se relaciona con el capital humano. América Latina representa sólo el 3 % de la inversión privada global en IA, lo que evidencia brechas en I+D, talento especializado e infraestructura digital para escalar estas soluciones. Sin una base tecnológica sólida y un núcleo digital bien desarrollado, el impacto de modelos como Latam-GPT será limitado.

“Observamos una disonancia entre ejecutivos y trabajadores. Mientras los primeros temen la falta de talento, estudios muestran que el 99 % de los trabajadores en Brasil confía en desarrollar las habilidades necesarias. El reto es alinear liderazgo, cultura y capacitación”, sostiene Sandra Barros, managing director de Accenture Chile.

“La adopción de modelos como Latam-GPT no es únicamente tecnológica. Más bien, implica rediseño de procesos, formación de equipos y liderazgo estratégico que entienda la IA como herramienta de productividad y no como experimento aislado”, complementa Luz María García, de ACTI.

También el avance del entorno regulatorio y de ciberseguridad será determinante. La implementación de IA avanzada exige trazabilidad, protección de datos y estándares éticos robustos. En ese contexto, el desafío será combinar innovación con cumplimiento normativo, asegurando confianza, transparencia y resiliencia digital.