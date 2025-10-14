Un 73% de empresas mexicanas adoptan monitoreo TI con fuente abierta

México se ha convertido en el segundo mercado más maduro de América Latina en lo concerniente a la adopción de sistemas de monitoreo de TI utilizando plataformas de código abierto con 73 %, solo debajo de Brasil (79 %), revela el nuevo estudio "La Adopción de Plataformas Open Source para Monitorear Entornos Críticos en América Latina" de Zabbix.

El reporte, que analiza la situación en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, también muestra que 44 % de las empresas ya ha integrado el monitoreo a los procesos de negocio, diluyendo la frontera entre operación y estrategia. Además, el 88 % de los profesionales en la región conoce las herramientas empresariales de código abierto, y 40 % prefiere un modelo híbrido que combina soluciones abiertas con opciones comerciales.

Los sectores más avanzados son telecomunicaciones, que lidera la adopción con la mayor integración de métricas de monitoreo; banca y finanzas, donde hay una alta demanda de disponibilidad continua que impulsa la adopción del código abierto; gobierno, que está invirtiendo en plataformas abiertas para optimizar presupuestos públicos; e industrias tradicionales, donde se vislumbra una oportunidad de crecimiento significativa.

"México tiene todos los elementos para transformar el monitoreo de TI en un pilar central de la competitividad empresarial", afirmó Luciano Alves, CEO de Zabbix Latam. "Lo que vemos es una madurez tecnológica que permite a las empresas mexicanas no solo adoptar estas herramientas, sino integrarlas estratégicamente en sus procesos de toma de decisiones".

El estudio identifica tres factores clave que impulsan la elección del modelo de código abierto en México:

Flexibilidad operativa: Capacidad de personalizar soluciones según necesidades específicas; Optimización de costos: Ahorro significativo en licencias y mantenimiento; Integración superior: Facilidad para conectar con sistemas existentes y nuevas tecnologías

Sin embargo, a pesar de los avances, persisten obstáculos importantes en el país que limitan su potencial, tales como la falta de conocimiento técnico especializado (34 %), la baja priorización a nivel ejecutivo (31 %) y la fragmentación de herramientas tecnológicas (27 %). “Estos retos representan también las mayores oportunidades para el crecimiento del sector”, señalan desde Zabbix.