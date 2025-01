Compare ocho herramientas para monitorizar TI en 2025

La monitorización de TI ayuda a las organizaciones a saber si el software y el hardware de su entorno funcionan como se espera. Sin una estrategia organizacional coherente, es casi imposible recopilar, rastrear y traducir esta información. Las herramientas de monitorización de TI pueden ayudar.

Para seleccionar la herramienta adecuada, determine qué información o métricas necesita controlar y por qué. Los motivos más comunes incluyen el monitoreo de datos, el fortalecimiento del rendimiento de las aplicaciones, el seguimiento de problemas de salud del sistema y la planificación a largo plazo. Compare las características, los beneficios y los costos de las distintas opciones de software para determinar cuál funcionará mejor para su organización.

Realice una prueba de concepto de la herramienta que crea que funcionará mejor. Es importante probar las nuevas herramientas con datos en vivo para ver cómo funcionan. Los ingenieros, especialistas en seguridad y arquitectos de soluciones también deben probar las funciones y la interfaz de usuario para asegurarse de que la opción elegida cumpla con sus requisitos.

La siguiente lista de herramientas de monitoreo de TI se divide en opciones comerciales y de código abierto. Informa TechTarget comparó estos productos en función de un análisis de las herramientas de monitoreo de TI y las tendencias que muestran el crecimiento de la IA, las reseñas de los usuarios en blogs de tecnología y los hilos de la comunidad de código abierto, además de materiales informativos de los proveedores.

Puede utilizar Zabbix para la monitorización con y sin agente. Puede ejecutarse en la nube o en las instalaciones, pero no tiene ninguna aplicación SaaS comercial alojada. Zabbix es de código abierto y se puede descargar de forma gratuita.

Prometheus funciona como un servidor independiente; no depende de servicios remotos como la red o el almacenamiento. Es de código abierto y se puede descargar de forma gratuita.

La característica más destacada de Prometheus es su capacidad de recopilación de datos métricos. Registra métricas en tiempo real y trabaja para diagnosticar problemas rápidamente para garantizar una funcionalidad adecuada para los clientes, pero requiere codificación adicional de las bibliotecas de clientes para definir y configurar métricas específicas. No proporciona almacenamiento a largo plazo, por lo que debe crear y mantener una reserva de almacenamiento.

Prometheus es un conjunto de herramientas de monitoreo y alertas para microservicios, contenedores y aplicaciones distribuidas. Es una base de datos de series temporales que se puede implementar como un servicio en contenedores –para que pueda ejecutarse dentro de Docker– y está escrita en Go.

Herramientas de monitorización de TI comerciales

El mercado de herramientas de monitoreo de TI comerciales está creciendo y evolucionando, y Datadog, Dynatrace y New Relic generalmente son reconocidos como los estándares de la industria.

AppDynamics

AppDynamics es una herramienta de monitoreo de infraestructura para servidores, almacenamiento y componentes de red. Con su plataforma de observación integral, AppDynamics recopila y analiza datos con un conjunto de API de herramientas de código abierto y servicios sin agente de terceros.

AppDynamics le ofrece una vista completa de los componentes del servidor, como la memoria, la CPU y el uso del disco del servidor. Una vez que se recopila la información, AppDynamics la traduce en paneles detallados. La herramienta funciona en entornos híbridos y en la nube, en las instalaciones o como una aplicación SaaS. Utiliza inteligencia artificial y automatización para capturar información sobre el rendimiento de las aplicaciones en entornos complejos como parte de la estrategia de monitoreo del sistema nervioso central de Cisco.

La edición de monitoreo de infraestructura de AppDynamics cuesta 6 dólares al mes por núcleo de CPU y solo brinda monitoreo de infraestructura. La edición Premium cuesta 33 dólares al mes por núcleo de CPU, y la edición Enterprise cuesta 50 dólares al mes por núcleo de CPU.

Datadog

Los equipos de TI y DevOps utilizan Datadog para examinar las métricas de rendimiento y la supervisión de eventos de infraestructura, plataforma, aplicación y servicios en la nube. Datadog utiliza una API para admitir más de 450 integraciones, como Kubernetes, AWS, Azure, Chef y Jenkins. También automatiza el etiquetado y las correlaciones de datos de registro.

Datadog le permite crear paneles de control personalizables y detallados con varias opciones prediseñadas. El software se puede implementar en las instalaciones o instalar como una aplicación SaaS. Utiliza el aprendizaje automático para analizar automáticamente el rendimiento de la infraestructura y las aplicaciones.

Al igual que Grafana, Datadog ofrece varias funciones y conceptos de gráficos, por lo que debe dedicar el mayor tiempo posible a familiarizarse con la herramienta. Además, Datadog y Grafana requieren que distribuya las configuraciones entre las máquinas.

Datadog es gratuito para hasta cinco hosts e incluye un día de retención de datos. Una cuenta Pro cuesta desde 15 dólares por host al mes, mientras que una cuenta Enterprise cuesta desde 23 dólares por host al mes.

Dynatrace

Dynatrace es una plataforma de monitoreo enfocada en infraestructura para entornos en la nube, locales e híbridos. Tiene paneles personalizables que brindan un acceso rápido y sencillo a los datos. Puede configurar la plataforma para monitorear el estado de la red, el almacenamiento, la CPU y la memoria. Dynatrace funciona con servicios de computación en la nube, como AWS y Azure.

Puede alojar Dynatrace como una aplicación SaaS o implementarla en un entorno de nube híbrida. Dynatrace puede integrarse con OpenShift, Docker y Kubernetes y realizar un seguimiento de ellos. Dynatrace AI Observability realiza un seguimiento de los modelos de IA de gran tamaño y de las aplicaciones que estos impulsan.

Una suscripción a la plataforma Dynatrace ofrece precios basados ​​en el uso para monitoreo, administración de registros y análisis.

New Relic

New Relic es una herramienta de monitoreo del rendimiento de aplicaciones que recopila, analiza e informa métricas de rendimiento. La herramienta proporciona métricas en tiempo real sobre el estado de la CPU, la memoria, los discos y la red. Puede ver los datos recopilados en paneles que el sistema crea automáticamente para mantenerse al día con las estadísticas de seguimiento.

New Relic utiliza alertas e informes de aplicaciones compuestos por análisis detallados de errores. Esto significa que puede conocer la ubicación exacta y los detalles específicos de un error. Proporciona un seguimiento entre aplicaciones, por lo que en lugar de cambiar entre diferentes aplicaciones para monitorear la información, toda la información está en un solo lugar. New Relic es compatible con Java y entornos externos. La plataforma proporciona cierta supervisión sin agente; sin embargo, no ofrece una supervisión completa sin agente, lo que podría generar costos adicionales de instalación y mantenimiento para algunas organizaciones.

New Relic incluye funciones de IA a través de New Relic AI y sus capacidades AIOps. Estas funciones de IA permiten a los equipos de operaciones interactuar con la herramienta a través del chat de IA y la consola NRQL. Transforma el lenguaje natural en consultas, detecta anomalías, analiza registros de errores, comprende los seguimientos de pila y utiliza la documentación para aclarar los conceptos de la plataforma. El asistente de IA permite a los miembros del equipo de operaciones hacer preguntas en un lenguaje sencillo para comprender y abordar los problemas dentro de sus sistemas rápidamente.

New Relic ofrece una versión gratuita para quienes deseen probar la herramienta. También ofrece un paquete estándar por 0.25 dólares por GB, además de paquetes Pro y Enterprise cuyos precios se proporcionan a pedido.

Nota del editor: Este artículo fue escrito originalmente por Emily Foster y luego ampliado por Will Kelly. El equipo editorial de TechTarget verificó y actualizó este artículo para mejorar su precisión y legibilidad en diciembre de 2024.

Emily Foster anteriormente cubría inteligencia artificial y aprendizaje automático como editora asociada del sitio para TechTarget Enterprise AI.

Will Kelly es escritor de tecnología, estratega de contenido y especialista en marketing. Ha escrito extensamente sobre la nube, DevOps y movilidad empresarial para publicaciones del sector y clientes corporativos, y ha trabajado en equipos que introdujeron DevOps y la computación en la nube en empresas comerciales y del sector público.