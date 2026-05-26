Automação deixou de ser substituição e virou ferramenta de eficiência energética

O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente na adoção ampla de tecnologias de eficiência energética. Custos elevados, dependência de tecnologia importada e escassez de mão de obra qualificada seguem como principais entraves – mas ferramentas de inteligência artificial surgem como aposta para acelerar essa transformação na indústria.

A avaliação é de Alexandre Serain, gerente de marketing da Mitsubishi Electric Brasil e especialista em automação industrial. Segundo ele, o país se encontra em estágio de "adoção moderada" dessas tecnologias, com avanço mais lento nas pequenas e médias empresas, enquanto grandes indústrias já consolidaram uma cultura integrada de automação e eficiência energética.

"Notamos uma forte diferenciação tecnológica dentro de um mesmo país: de um lado, tecnologias de ponta; do outro, uma parcela da indústria que ainda carece de modernização", afirma.

Um dos principais obstáculos, na visão do especialista, é a combinação entre a necessidade de importar tecnologia e a falta de profissionais capacitados. "Investimos pouco em pesquisa e desenvolvimento, e faltam profissionais qualificados para empregar essas tecnologias de forma mais aprofundada."