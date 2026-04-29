Expansão do mercado de data centers no Brasil é oportunidade para a indústria do cobre

O Brasil ocupa uma posição privilegiada no que se refere à expansão global dos data centers. Atualmente, o país é o 12º com maior volume de estruturas no mundo, segundo dados do Data Center Map, e será um dos principais destinos de investimentos, que deverão somar cerca de US$ 3 trilhões nos próximos cinco anos, de acordo com relatório da agência de classificação de risco Moody’s. Esse processo exigirá performance dos sistemas de geração e transmissão de energia e, nesse cenário, a indústria do cobre se torna um importante player para assegurar a estabilidade dos sistemas.

Os investimentos crescentes em data centers estão cada vez mais impulsionados pelo avanço acelerado da inteligência artificial, que demanda volumes massivos de processamento e armazenamento de dados. Diferentemente das aplicações tradicionais, os modelos de IA, especialmente os mais avançados, exigem infraestrutura computacional de alta performance, com grande densidade de processamento, elevado consumo energético e sistemas sofisticados de resfriamento.

Nesse contexto, a computação em nuvem ganha ainda mais relevância ao permitir escalabilidade rápida e flexível, viabilizando o treinamento e a operação desses modelos sem a necessidade de grandes aportes iniciais em Despesas de Capital (CAPEX). Dessa maneira, o crescimento da IA se torna o principal vetor de expansão e transformação dos data centers modernos.

Do ponto de vista estrutural, esse movimento requer espaço físico amplo, infraestrutura elétrica englobando quadros, painéis e subestações elétricas, em que o cobre é utilizado em fios e barramentos, além de sistemas de refrigeração e controles de segurança física e digital. Considerando esses fatores, as empresas que atuam em algum desses ecossistemas já vêm atendendo exigências técnicas mais complexas para o funcionamento desse tipo de sistema.

Indústria do cobre no contexto de data centers As principais características do cobre, como elevada condutividade, troca térmica, alta resistência e durabilidade, fazem com que o metal seja o preferido para a fabricação de data centers. Ele é utilizado nas hastes de aterramento, condutores, quadros elétricos, fios, cabos, barramentos e conectores elétricos. O material também está presente nos sistemas de refrigeração, no formato de tubos, em trocadores de calor e componentes do sistema, além de ser ideal para suportar as altas cargas de trabalho dessa estrutura. Este movimento de expansão do mercado exige uma adaptação da indústria do cobre à maior demanda por materiais. Nesse sentido, gestores do setor vêm enfrentando custos logísticos elevados, carga tributária complexa e concorrência com produtos importados, principalmente os asiáticos, o que impacta diretamente a competitividade da produção nacional. No entanto, o cenário também apresenta oportunidades para as empresas, já que as estruturas de energia consomem um volume elevado do metal. Países produtores de cobre, como o Brasil, levam vantagem na corrida pela atração de data centers, pois, em via de regra, apresentam uma indústria de transformação capaz de atender demandas mais complexas com alto rigor técnico, o que pode gerar alternativas a produtos importados e abrir espaço para projetos mais rentáveis, com entregas antecipadas e personalizadas. Fatores como maturidade de mercado, consumo, segurança, disponibilidade de incentivos fiscais e a própria viabilidade econômica e financeira do projeto também impactam no direcionamento de investimentos para esta proposta.

Impacto na disponibilidade do metal Uma das preocupações que o aumento dos data centers suscita é referente ao impacto na disponibilidade do cobre. A curto e médio prazos, a expansão não deve acarretar a escassez local ou global do material, mas deverá pressionar os preços e limitar estoques com o aumento na demanda. Porém, a S&P Global estima que, até 2040, setores de inteligência artificial, que abrange os centros de dados, e de defesa deverão ampliar a demanda global de cobre em 50%, criando um cenário de déficit de 10 milhões de toneladas por ano, caso não haja reciclagem, mineração ou outras fontes de suprimento para a reposição do produto. No contexto da economia circular, o cobre destaca-se por sua alta reciclabilidade e pelo seu elevado valor agregado. Sua capacidade de ser recuperado, processado e reinserido na cadeia produtiva reforça sua relevância como material estratégico para iniciativas de reaproveitamento e uso mais eficiente de recursos.