Ciberseguridad en el Mundial con un entorno hiperconectado

Los millones de aficionados que estarán pendientes del Mundial de Fútbol 2026 utilizarán boletos digitales, aplicaciones móviles, códigos QR y redes Wi-Fi públicas para mantenerse conectados, pero ese entorno hiperconectado también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan la alta concentración de usuarios, las transacciones constantes y la emoción propia del evento para lanzar ataques y fraudes digitales.

"La hiperconectividad que acompaña a los grandes eventos internacionales amplía la superficie de ataque digital. Cada smartphone se convierte simultáneamente en billetera, entrada al estadio, centro de comunicaciones, plataforma de entretenimiento y repositorio de información personal. En consecuencia, proteger los datos ya no es únicamente una responsabilidad corporativa, se ha convertido en un desafío individual", explica Raúl H. Nagore, líder de Ingeniería en Ciberseguridad de la Universidad Amerike Puebla.

Entre las amenazas más frecuentes destacan las redes Wi-Fi falsas –un ataque conocido como "Evil Twin"–, mediante las cuales los delincuentes imitan conexiones oficiales en aeropuertos, hoteles, restaurantes y estadios para capturar contraseñas, datos bancarios e información personal.

"A pesar de los avances en seguridad digital, realizar operaciones bancarias o compras en línea desde una red Wi-Fi pública continúa siendo una de las prácticas de mayor riesgo. La combinación de redes inseguras, dispositivos desprotegidos y usuarios distraídos crea condiciones favorables para ataques de interceptación de tráfico, robo de sesiones y fraude financiero", señaló Nagore.

A ello se suma el crecimiento de los fraudes mediante códigos QR, utilizados para accesos, promociones y pagos. Los especialistas advierten que estos códigos pueden dirigir a sitios falsos que replican plataformas oficiales, facilitando el robo de credenciales o la instalación de malware en los dispositivos.

También el phishing temático amenaza a los aficionados con ofertas de boletos exclusivos, promociones de patrocinadores, paquetes de viaje, concursos o transmisiones gratuitas, que son algunos de los señuelos más utilizados para engañarlos y obtener información financiera o acceso a sus cuentas.

Aunque herramientas como las VPN ayudan a cifrar la información y reducir riesgos en redes públicas, no son una solución definitiva. La principal defensa, dijo Nagore, sigue siendo la verificación constante antes de conectarse a una red, escanear un código QR, descargar una aplicación o realizar una transacción.

"La mayoría de los fraudes exitosos no requieren vulnerar sistemas complejos. Basta con generar confianza, crear una sensación de urgencia o aprovechar la emoción de un evento de gran magnitud para que las víctimas entreguen información de manera voluntaria", resaltó el especialista.

Ya que la conectividad forma parte esencial de una experiencia como el Mundial 2026, Nagore recomendó verificar antes de confiar. Al fin y al cabo, la seguridad digital también es parte del juego.