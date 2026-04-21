El Mundial 2026 activa las acciones del ecosistema criminal

A medida que se acerca la Copa Mundial 2026, se perciben riesgos ya no solo en logística, movilidad o infraestructura, sino también en ciberseguridad. De acuerdo con la unidad de investigación de SILIKN, el torneo podría convertirse en un imán para redes delictivas que buscan capitalizar el fervor deportivo y la llegada masiva de turistas.

En palabras de Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, las proyecciones apuntan a un escenario inquietante: hasta 55 millones de intentos de ciberataque adicionales en México, impulsados por la exposición global del evento y la enorme circulación de dinero e información personal.

Ruiz señaló que la venta fraudulenta de boletos encabeza la lista de delitos a través de sitios web falsos, perfiles apócrifos en redes sociales y plataformas de reventa ilegales que ofrecen entradas inexistentes, duplicadas o falsificadas. “Estas operaciones suelen apoyarse en campañas de phishing que imitan la imagen, el lenguaje y la apariencia de las plataformas oficiales de la FIFA para robar datos personales y bancarios”, dijo.

En los últimos meses se ha detectado más de 5.000 dominios sospechosos, muchos dirigidos a públicos latinoamericanos y con contenido en español, diseñados para simular ventas oficiales o transmisiones en línea que en realidad distribuyen malware.

Se espera que estos engaños crezcan conforme se acerque junio, cuando arranque el campeonato. La recomendación oficial es adquirir boletos exclusivamente a través de los canales verificados de la FIFA y desconfiar de rifas, sorteos y ofertas “anticipadas” que prometen accesos privilegiados.

Otro sector atractivo es el sector turístico, que prevé millones de visitantes internacionales. Ruiz explicó que los ciberdelincuentes han desplegado 7.500 sitios falsos que suplantan a plataformas legítimas de hospedaje, como Booking o Airbnb, con el objetivo de capturar datos de tarjetas de crédito mediante reservas de hoteles inexistentes. Este tipo de fraude también promociona paquetes turísticos completos con vuelos, traslados y experiencias VIP que jamás se concretan.

“Se espera que el punto más alto de estos engaños coincida con el mes de junio, cuando la urgencia por asegurar hospedaje reduce la cautela de los usuarios y aumenta la exposición al fraude”, indicó Víctor Ruiz.

El análisis de la unidad de investigación de SILIKN advirtió sobre una posible convergencia entre el crimen organizado tradicional y las herramientas tecnológicas, de modo que organizaciones vinculadas al narcotráfico podrían incorporar tácticas cibernéticas para potenciar operaciones de extorsión, lavado de dinero y control territorial. Además, turistas y comerciantes locales podrían enfrentar cobros ilegales por “protección” en zonas de alta afluencia, además de incidentes de violencia en inmediaciones de estadios. También se prevé un aumento en la explotación sexual, la trata de personas y las apuestas ilegales, actividades que suelen expandirse al amparo de grandes eventos internacionales.

Aunque se ha dado a conocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja en protocolos de respuesta, la eventual participación de cárteles en estas dinámicas podría escalar los niveles de violencia y sofisticación criminal, advierte SILIKN.