La tecnología en los estadios mexicanos mejora la experiencia

Los estadios de América Latina se están convirtiendo en verdaderos “campos inteligentes”, listos para elevar la experiencia del aficionado y la eficiencia operativa durante la Copa Mundial 2026. Con cada partido representando un reto logístico y tecnológico que va más allá del marcador –desde la climatización y la seguridad, hasta las aplicaciones móviles y los sistemas de acceso inteligente–, la transformación digital busca redefinir cómo se viven los encuentros en los principales estadios del país.

“Los estadios son ecosistemas vivos donde la tecnología puede marcar la diferencia: desde la comodidad del aficionado hasta la eficiencia detrás del espectáculo. Nuestra visión es que estos recintos evolucionen hacia centros conectados, sostenibles y multifuncionales”, comentó Neove Pipper, general manager de Honeywell Building Automation en Latinoamérica.

Con la próxima Copa Mundial acercándose, estadios como el Azteca (Ciudad de México), el BBVA (Monterrey) y el Omnilife (Guadalajara) están acelerando su modernización. Sistemas de control ambiental, boletaje digital, accesos biométricos y seguridad inteligente son solo el inicio de una transformación que se extiende hasta la gestión energética y la sostenibilidad.

“Es posible convertir los estadios en distritos conectados”, afirman desde Honeywell, “donde la tecnología integre al recinto con su entorno urbano y su comunidad. Plataformas de datos, redes privadas 5G y sensores distribuidos permiten operaciones más ágiles y decisiones basadas en información en tiempo real”.

El verdadero valor de un estadio inteligente no solo se mide en goles o boletos vendidos, sino en su capacidad de operar con eficiencia, reducir emisiones y crear experiencias personalizadas. Las soluciones de automatización y análisis predictivo ayudan a los operadores a anticipar necesidades, optimizar recursos y fortalecer el vínculo entre deporte, tecnología y sostenibilidad.

“Cada partido es una oportunidad para innovar. En Honeywell, impulsamos un modelo de estadio que no solo entretiene: también aprende, evoluciona y deja un legado tecnológico para su ciudad. Vemos a Latinoamérica como una región capaz de poner en práctica soluciones que hemos probado en otras latitudes y esperamos un futuro donde el entretenimiento deportivo siempre camine de la mano de la tecnología”, agregó Pipper.