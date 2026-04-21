Tecnología ayuda a gestionar la presión estructural de los estadios en México

Uno de los temas que ha pasado desapercibido en la preparación del Mundial es la respuesta estructural de estadios e infraestructura ante cargas humanas masivas. En 2018, el Servicio Sismológico Nacional registró un “sismo artificial” en la Ciudad de México tras el gol de Hirving Lozano contra Alemania, provocado por los saltos masivos de los aficionados.

El fenómeno no es aislado: investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han documentado cómo goles del FC Barcelona generaron vibraciones detectables por sismómetros urbanos, mientras que, en Estados Unidos, la red sísmica del Pacific Northwest Seismic Network registró actividad durante un partido de la NFL en 2011.

Estos datos indican que la estructura de los estadios puede estar sometida a cargas variables y sincronizadas. De acuerdo con estudios académicos internacionales sobre monitoreo estructural (SHM, por sus siglas en inglés), las vibraciones inducidas por multitudes pueden ubicarse en rangos de frecuencia de entre 2 y 5 Hz, como lo reportó el Seismology Research Centre durante eventos masivos en Australia en 2025.

En México, la normativa es particularmente estricta. El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México establece criterios de diseño sísmico, supervisión y responsabilidad estructural avalados por corresponsables en seguridad estructural. Estas disposiciones, reforzadas tras el Terremoto de México de 1985, obligan a que toda edificación cumpla con estándares rigurosos de resistencia, ductilidad y comportamiento dinámico.

Juan José Ramírez, ingeniero civil y director técnico de Huella Estructural en México, subrayó que el país cuenta con una de las normativas más robustas en materia estructural debido a su historial sísmico. “Toda obra debe alinearse al reglamento local y ser avalada por un corresponsable en seguridad estructural. Sin embargo, el proceso constructivo está sujeto a variaciones y error humano, por lo que el monitoreo posterior es clave para validar que la estructura real se comporte como fue diseñada”, explicó.

Por ejemplo, el cumplimiento normativo no elimina el riesgo asociado al envejecimiento de las estructuras, al uso intensivo ni a las variaciones entre diseño y ejecución.

“Hoy el reto no es solo construir bien, sino entender cómo se comportan las estructuras en tiempo real”, señaló Felipe Martínez, CEO de Huella Estructural. “El monitoreo estructural continuo permite medir variables como aceleraciones, desplazamientos y frecuencias de vibración, generando datos objetivos sobre el estado de una estructura. En estadios, esto es especialmente relevante porque las cargas humanas son dinámicas, rítmicas y pueden sincronizarse, generando fenómenos como amplificación o resonancia. la tecnología permite anticipar estos comportamientos y tomar decisiones informadas antes de que se conviertan en un riesgo”, explicó Martínez.