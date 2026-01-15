¿Busca el éxito con la IA? Actualice su infraestructura

Actualizar la infraestructura tecnológica y las aplicaciones, dejando atrás sistemas obsoletos, permite a las organizaciones aprovechar mejor la inteligencia artificial y reforzar la seguridad de forma más efectiva, señala una investigación realizada por Qualtrics para Cloudflare.

Según el “Informe de Innovación de Aplicaciones 2026” de Cloudflare, las empresas que no modernizan su infraestructura y sus operaciones no permanecen estáticas, sino que retroceden frente al ritmo acelerado del mercado. Los sistemas obsoletos se vuelven una barrera que limita la innovación en IA, y hace a las organizaciones más vulnerables a los ciberataques. Además, los rezagados se ven atrapados en un ciclo de altos costos de mantenimiento y pérdida de talento, destinando la mayor parte de sus presupuestos de TI al mantenimiento de sistemas operativos.

"Para lograr resultados con la IA, disponer de una infraestructura moderna y segura es imprescindible. Este informe deja claro que las organizaciones que apuestan por la modernización logran innovar a gran velocidad y a gran escala, mientras que las que no lo hacen corren el riesgo de convertirse en el próximo blanco de ciberamenazas”, afirmó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare.

El informe muestra que las organizaciones que modernizan sus aplicaciones triplican las probabilidades de obtener una rentabilidad de la inversión tangible. De hecho, el 93 % afirma que la actualización del software fue el factor decisivo para impulsar sus capacidades de IA.

Además, para las empresas, la prioridad ya no es simplemente usar la IA, sino ampliar y consolidar su uso en los procesos clave. El 91 % de las organizaciones líderes ya incorporó la IA en sus carteras, y 74 % prevé intensificar sus iniciativas de integración este año.

En paralelo, un adecuado manejo de la seguridad actúa como multiplicador del crecimiento. Datos del estudio indican que las organizaciones que integran la seguridad en sus procesos de modernización multiplican por cuatro sus posibilidades de lograr un nivel avanzado en IA.

Igualmente, simplificar el entorno se ha vuelto prioridad. Tener demasiadas herramientas tecnológicas es un problema para todos, con 96 % de las organizaciones quejándose de dificultades con las pilas tecnológicas complejas. Los líderes están yendo hacia la consolidación, con 85 % eliminando herramientas redundantes y prácticas de "Shadow IT" para ganar agilidad.

"Si las organizaciones no modernizan sus operaciones para incorporar la IA y enfrentar la nueva ola de ciberataques, no solo quedarán estancadas, sino que retrocederán con rapidez. En esta era de internet, los verdaderos ganadores serán aquellos cuya infraestructura marque la diferencia", destacó.