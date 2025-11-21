¿Por qué se cayó Cloudflare? Lecciones aprendidas de esta nueva falla

En la mañana del 18 de noviembre, se produjo una caída generalizada en los servicios de Cloudflare, responsable de la protección y el rendimiento en internet, lo que provocó inestabilidades en plataformas como ChatGPT, Discord, Steam, X y Canva, así como en varios servicios financieros y criptográficos.

Sitios de noticias, sistemas de pago, páginas de información pública y servicios comunitarios de todo el mundo quedaron paralizados. Esto sucedió porque una capa de la nube de la que todos esos sitios dependen dejó de responder. A partir de las 9 de la mañana, usuarios informaron de fallos de acceso, carga y autenticación.

Si bien lo que se veía era una simple página de error, la falla afectó sistemas que sustentan servicios esenciales. Cloudflare actúa como una capa intermediaria entre los usuarios y los servidores, por lo que las interrupciones de este tipo tienen un efecto dominó y pueden afectar a millones de servicios simultáneamente, generando pérdidas significativas para las organizaciones que dependen de la infraestructura.

La empresa identificó la causa y trabajó para mitigar los impactos, lo que generó que los servicios que dependen de Cloudflare poco a poco volvieran a estar disponibles. Sin embargo, el incidente vuelve a poner el dedo en el riesgo de centralizar todo con un único proveedor.

Bob Wambach, vicepresidente de Estrategia y Portafolio de Dynatrace, dijo que el hecho demuestra lo rápido que se propagan las consecuencias de una interrupción en una capa fundamental de protección de internet. “Incidentes globales como este nos recuerdan claramente la dependencia que nuestro mundo ha desarrollado del software y los sistemas digitales para que funcionen correctamente”, afirmó.

Por su parte, Graeme Stewart, director del sector público de Check Point Software, dijo que la caída de Cloudflare sigue el mismo patrón que se vio con las recientes interrupciones de AWS y Azure: “Estas plataformas son enormes, eficientes y se utilizan en casi todos los ámbitos de la vida moderna. Las ventajas son evidentes. Su escala mantiene los costos bajos, hace que las herramientas de seguridad sean más accesibles y ofrece incluso a las pequeñas organizaciones un rendimiento que antes habría sido imposible. Las desventajas son igualmente evidentes. Cuando una plataforma de este tamaño falla, el impacto se extiende rápidamente y todo el mundo lo nota al instante”.

Veeam Software y NETSCOUT también previnieron sobre este tipo de fallas. “La inestabilidad global registrada en la infraestructura de nube de Cloudflare refuerza un patrón que se ha repetido recientemente en interrupciones de otros proveedores de nube, afectando a empresas que dependen exclusivamente de un único proveedor. Estos incidentes ponen de manifiesto un punto crítico: la concentración excesiva de cargas de trabajo en unos pocos actores crea fragilidad estructural y amplía el impacto de los fallos”, señaló Marcio de Freitas, gerente de Ingeniería de Sistemas de Veeam Software.

Jorge Tsuchiya, director regional de NETSCOUT en México, enfatizó que el hecho “revela la relativa fragilidad de la tecnología subyacente que nos conecta. Las redes modernas son más distribuidas, complejas y dependientes de servicios de terceros que nunca, lo que dificulta la identificación de problemas y la restauración de los servicios sin el nivel adecuado de visibilidad”.

Impacto en la seguridad Cloudflare proporciona servicios de DNS (Sistema de Nombres de Dominio), el mecanismo que convierte los nombres de dominio en direcciones IP. Cuando este servicio se interrumpe, los navegadores no pueden resolver las direcciones y, por lo tanto, se interrumpen las conexiones con los servidores. El resultado: muchos sitios web y servicios quedan indisponibles, incluso aunque los servidores estén operativos. Además del DNS, Cloudflare opera una red de distribución de contenido (CDN) que acelera la navegación al distribuir copias del contenido en servidores más cercanos a los usuarios. Según Check Point Software, una falla en la CDN obliga a que todas las solicitudes lleguen al servidor original, a veces ubicado a gran distancia geográfica, lo que ralentiza la carga y aumenta la carga sobre la infraestructura central. El proveedor de seguridad explicó que una gran parte de la internet comercial depende de unos pocos proveedores de infraestructura para servicios críticos. “Cuando un proveedor importante como Cloudflare se enfrenta a una indisponibilidad, el impacto es amplio e inmediato. Esta concentración crea un riesgo sistémico en el que un fallo localizado se traduce en inestabilidad global. Una interrupción de este tipo afecta a la disponibilidad, el rendimiento y la fiabilidad de los servicios. Los usuarios se encuentran con errores de DNS, cargas lentas, fallos en el inicio de sesión y en los pagos, además de un aumento en las tasas de error. Las organizaciones pueden incumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y sufrir una pérdida de confianza por parte de los clientes”, comentó Oded Vanunu, director de Investigación de Vulnerabilidades de Check Point Software. El ejecutivo advirtió que los intentos de eludir el fallo mediante cambios apresurados en la configuración pueden exponer a los servidores a problemas de seguridad, eliminar capas de protección como WAF (firewall de aplicaciones web) o mitigación de DDoS (ataque distribuido de denegación de servicio) y ampliar la superficie de ataque. “Además, una gestión inadecuada del caché puede generar fugas de datos o cargar versiones incorrectas”, añadió. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, esa es la parte que importa, dijo Graeme Stewart de Check Point Software. “Cualquier plataforma que transporte tal volumen de tráfico mundial se convierte en un objetivo. Incluso una interrupción accidental genera ruido e incertidumbre que los atacantes saben cómo aprovechar. Si se provocara deliberadamente un incidente de esta magnitud, la interrupción se extendería por todos los países que utilizan estas plataformas para comunicarse con el público y prestar servicios esenciales”, advirtió.