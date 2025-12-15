Manual del CIO para reducir la deuda técnica

Aunque la deuda antes se refería simplemente al “dinero adeudado”, el creciente ritmo de adopción tecnológica ha creado un nuevo tipo de deuda que aqueja a las empresas y a los líderes de TI. La deuda técnica –también conocida como deuda tecnológica– se refiere a los costos asociados con depender de atajos subóptimos en la tecnología y usar tecnología obsoleta para mantener las operaciones empresariales. Cuanto más tiempo permanece sin abordarse esta deuda, más costosa se vuelve de resolver, por lo que acumula intereses, de manera similar a otras deudas financieras.

Las empresas a menudo se encuentran ahogadas en deuda tecnológica. Gartner encontró que, en promedio, el 40 % de los sistemas de infraestructura tienen preocupaciones de deuda técnica. Puede parecer fácil reducir la deuda tecnológica y convertirla en una prioridad. Sin embargo, las empresas suelen buscar ahorros a corto plazo, lo que eventualmente necesita ser atendido.

Los directores de tecnologías de la información (CIO) y otros líderes de TI deben abordar la deuda tecnológica a nivel de junta directiva para demostrar su impacto en el desempeño de la empresa, la escalabilidad y la satisfacción del cliente.

Joe Locandro, vicepresidente ejecutivo y director global de información de Rimini Street, dijo que la deuda técnica ocurre cuando TI está más de tres versiones atrás. “La deuda técnica puede limitar la funcionalidad y la innovación requeridas para el negocio”, afirmó.

Existen varias capas de deuda tecnológica, incluida la infraestructura, las redes, el hardware, los sistemas operativos, las aplicaciones y las bases de datos. Locandro señaló que la junta directiva normalmente solicita un porcentaje de deuda técnica, que es el porcentaje de tiempo dedicado a nueva tecnología frente al tiempo dedicado a arreglar tecnología antigua, y que un porcentaje menor enfocado en tecnología antigua es un buen indicador de una gestión eficaz de la deuda.

Los líderes pueden reducir la deuda técnica al obtener apoyo de toda la organización, realizar una evaluación exhaustiva y establecer una gobernanza continua dentro de la infraestructura para gestionar eficazmente los ciclos de vida de la tecnología.

El impacto empresarial de la deuda técnica La deuda técnica puede causar problemas significativos para una empresa, resultando en pérdidas financieras y obstaculizando el crecimiento. Sin un plan adecuado para gestionar la deuda técnica, los líderes empresariales necesitarán discutir problemas adicionales con la junta directiva. Shay Levi, cofundador y director ejecutivo de Unframe AI, dijo que la deuda tecnológica es como una red de cables, y que las empresas pueden quedar asfixiadas por ella. “Entonces, si tienes unos pocos cables, aún puedes moverte. Pero cuando tienes mil, te encuentras incapaz de moverte, estás completamente asfixiado”, expresó Levi. Dijo que cuando las empresas están asfixiadas por la deuda tecnológica, quedan congeladas y luchan por avanzar y abordar esta deuda. Locandro comentó que las empresas son tan buenas como su pieza de tecnología más antigua. “Una vez que comienzas a actualizar cosas, ya no funcionan con las cosas viejas”, dijo Locandro. “Pasas por este gran proceso de renovación y luego los costos se disparan”. La deuda técnica puede conducir a los siguientes problemas: Aumento de costos . Las empresas con mayor deuda tecnológica necesitarán gastar más dinero para solucionar estos problemas, ya sean causados por atajos o para ponerse al día con la tecnología más nueva. Otras implicaciones de costo incluyen el tiempo de inactividad, la asignación de recursos y el mantenimiento.

. Las empresas con mayor deuda tecnológica necesitarán gastar más dinero para solucionar estos problemas, ya sean causados por atajos o para ponerse al día con la tecnología más nueva. Otras implicaciones de costo incluyen el tiempo de inactividad, la asignación de recursos y el mantenimiento. Exposición a riesgos y cumplimiento . Cuando los sistemas están desactualizados, la seguridad se convierte en una preocupación significativa. Sin parches de seguridad adecuados, los ciberdelincuentes pueden explotar sistemas obsoletos que carecen de las últimas funciones de seguridad, lo que conduce a una exposición de cumplimiento con la posibilidad de una violación de datos. Rogers Jeffrey Leo John, cofundador y director de tecnología de DataChat, dijo que los ciberdelincuentes están apuntando a sistemas obsoletos y, si identifican un área vulnerable del código, pueden exponer todos los datos sensibles de la empresa.

. Cuando los sistemas están desactualizados, la seguridad se convierte en una preocupación significativa. Sin parches de seguridad adecuados, los ciberdelincuentes pueden explotar sistemas obsoletos que carecen de las últimas funciones de seguridad, lo que conduce a una exposición de cumplimiento con la posibilidad de una violación de datos. Rogers Jeffrey Leo John, cofundador y director de tecnología de DataChat, dijo que los ciberdelincuentes están apuntando a sistemas obsoletos y, si identifican un área vulnerable del código, pueden exponer todos los datos sensibles de la empresa. Falta de innovación . La deuda técnica puede limitar la capacidad de una empresa para innovar, ya que los desarrolladores y otro personal de TI pasan más tiempo solucionando una acumulación de problemas, lo que conduce a menos tiempo para el desarrollo de nuevas tecnologías. Howard Miller, CIO de la Anderson School of Management de UCLA, comentó que no todos los empleados pueden estar familiarizados con sistemas obsoletos y, si alguien se jubila, la necesidad de reemplazarlos con alguien que tenga habilidades en ese sistema también está limitada para mejoras futuras.

. La deuda técnica puede limitar la capacidad de una empresa para innovar, ya que los desarrolladores y otro personal de TI pasan más tiempo solucionando una acumulación de problemas, lo que conduce a menos tiempo para el desarrollo de nuevas tecnologías. Howard Miller, CIO de la Anderson School of Management de UCLA, comentó que no todos los empleados pueden estar familiarizados con sistemas obsoletos y, si alguien se jubila, la necesidad de reemplazarlos con alguien que tenga habilidades en ese sistema también está limitada para mejoras futuras. Ralentización del crecimiento . Debido a que la deuda tecnológica obliga a las empresas a trabajar con sistemas obsoletos o a dedicar tiempo a solucionar problemas, los líderes de TI enfrentan el dilema de escalar sus operaciones. A medida que una empresa crece, grandes cantidades de deuda técnica pueden restringir la finalización de actualizaciones necesarias para respaldar este aumento de negocio, causando dificultad para actualizar y mantener herramientas.

. Debido a que la deuda tecnológica obliga a las empresas a trabajar con sistemas obsoletos o a dedicar tiempo a solucionar problemas, los líderes de TI enfrentan el dilema de escalar sus operaciones. A medida que una empresa crece, grandes cantidades de deuda técnica pueden restringir la finalización de actualizaciones necesarias para respaldar este aumento de negocio, causando dificultad para actualizar y mantener herramientas. Disminución de la calidad del servicio. El servicio también puede verse afectado por la deuda tecnológica. Si los problemas subyacentes que causan fallas de software no se abordan, los sistemas pueden generar problemas de servicio debido a un funcionamiento inadecuado. Puede haber un mayor riesgo de errores y fallos si es imposible actualizar sistemas heredados. A su vez, estas fallas pueden afectar el servicio al cliente, obstaculizar el crecimiento y comprometer la satisfacción del cliente.

Cómo la acumulación de dispositivos contribuye a la deuda tecnológica Conservar el hardware puede parecer una medida de ahorro de costos, pero puede costar más dinero a las empresas a largo plazo y aumentar la deuda tecnológica. Un reciente estudio de Reviews.org encontró que los estadounidenses están conservando sus teléfonos más tiempo del que quisieran, con el usuario promedio actualizando cada 29 meses, en comparación con el intervalo de actualización previsto por el usuario promedio de cada 16 meses. Lo mismo puede decirse de las organizaciones que conservan hardware y software obsoletos, lo que contribuye a su deuda tecnológica. El informe Technology at Work 2025 de Ivanti establece que el 39 % de los encuestados dijo que el hardware obsoleto causa desperdicio en el gasto del presupuesto. Los sistemas más antiguos tienen costos ocultos, incluida la incapacidad de ejecutar software moderno, fallas recurrentes, riesgos de seguridad y rendimiento más lento. NTT Data, una empresa global de infraestructura y servicios de TI, encontró que el 80 % de las organizaciones cree que la tecnología obsoleta está limitando sus esfuerzos de innovación. En el estudio Global MarginPLUS 2025 de Deloitte, los ejecutivos de empresas identificaron que las dos mayores barreras internas para cumplir las expectativas de crecimiento fueron la incapacidad de la empresa para habilitar la infraestructura digital y la falta de flexibilidad en los activos e infraestructura existentes. Ambas respuestas aumentaron significativamente –en un 40 % y un 33 %, respectivamente– con respecto al año anterior.

Cómo diagnosticar la deuda El primer paso para reducir la deuda técnica es diagnosticar el problema. Esto puede lograrse mediante auditorías técnicas y revisiones de modelos de madurez, que ayudan a determinar cuándo un sistema o infraestructura requiere una actualización. El uso de herramientas y métricas puede ayudar a analizar indicadores de deuda técnica. Esto incluye asignar el presupuesto de TI entre mantenimiento e innovación.

Completar auditorías internas de infraestructura para verificar ineficiencias, sistemas obsoletos o problemas de rendimiento. En esta auditoría, verificar la ausencia de dependencias en marcos obsoletos o innecesarios.

Cuantificar la deuda evaluando los siguientes tres factores: Efecto. Esto es cómo ralentiza la innovación o el negocio. Costo fijo. Esto es la dificultad de reparar. Propagación . Esto es cómo todo se ve afectado por este problema.

Luego, comparar el costo estimado de arreglar la deuda con construir un nuevo sistema.

El manual para la reducción de la deuda tecnológica Los líderes de TI pueden equilibrar y reducir la deuda técnica. Aquí hay algunos pasos que los líderes de TI pueden tomar para limitar esta deuda: Priorizar estratégicamente . Vincular la reducción de la deuda a resultados empresariales como la velocidad de salida al mercado y los costos de reducción de mantenimiento.

. Vincular la reducción de la deuda a resultados empresariales como la velocidad de salida al mercado y los costos de reducción de mantenimiento. Crear un plan de reducción de deuda . Hacerlo visible, cuantificable y rastreable. Colaborar entre departamentos para alinear prioridades y recursos como seguridad, TI y operaciones.

. Hacerlo visible, cuantificable y rastreable. Colaborar entre departamentos para alinear prioridades y recursos como seguridad, TI y operaciones. Invertir sabiamente en modernización . El uso de herramientas modernas, como plataformas de bajo código y sin código, puede ayudar a minimizar errores de programación y mejorar y acelerar el desarrollo. John dijo que extraer una base de datos podría ser disruptivo, pero introducir gradualmente herramientas de IA y agentes de programación es menos disruptivo.

. El uso de herramientas modernas, como plataformas de bajo código y sin código, puede ayudar a minimizar errores de programación y mejorar y acelerar el desarrollo. John dijo que extraer una base de datos podría ser disruptivo, pero introducir gradualmente herramientas de IA y agentes de programación es menos disruptivo. Incorporar gobernanza . Implementar gobernanza de datos y otras herramientas de automatización puede ayudar a gestionar y rastrear la deuda de manera eficaz. Estas también previenen la acumulación de nueva deuda al monitorear la calidad del código, rastrear acumulaciones de trabajo y encontrar cuellos de botella en el sistema.

. Implementar gobernanza de datos y otras herramientas de automatización puede ayudar a gestionar y rastrear la deuda de manera eficaz. Estas también previenen la acumulación de nueva deuda al monitorear la calidad del código, rastrear acumulaciones de trabajo y encontrar cuellos de botella en el sistema. Liderar a través del cambio . La deuda técnica es más que solo higiene de TI. Impulsa la cultura para la innovación, el crecimiento y avanzar a medida que las tecnologías evolucionan, como la IA.

. La deuda técnica es más que solo higiene de TI. Impulsa la cultura para la innovación, el crecimiento y avanzar a medida que las tecnologías evolucionan, como la IA. Capacitar a los empleados . Invertir en capacitación y desarrollar las habilidades de los miembros del equipo abordará la deuda técnica al garantizar que múltiples personas sepan cómo usar los sistemas y eliminar cualquier deuda de conocimiento.

. Invertir en capacitación y desarrollar las habilidades de los miembros del equipo abordará la deuda técnica al garantizar que múltiples personas sepan cómo usar los sistemas y eliminar cualquier deuda de conocimiento. Automatizar las pruebas. Crear prácticas de pruebas automatizadas ayuda a identificar cualquier problema temprano en el proceso. Levi dijo que la IA ha allanado el camino para ayudar a centrarse en abordar la deuda técnica. “Hacer la transición de no nativo en IA a nativo en IA tiene muchas ventajas. No es solo ‘Deshagámonos de la deuda’”, detalló. Hay un mayor enfoque en la IA porque puede ayudar a resolver problemas y asistir a las empresas a salir rápidamente de la deuda, haciéndola altamente valorada. La IA puede transformar la forma en que las personas trabajan, permitiendo a las empresas innovar más rápidamente.