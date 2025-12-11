La exclusión técnica obstaculiza el futuro de la IA en México

Este año, 44 % de los líderes tecnológicos de Latinoamérica reportaron dificultades con la calidad y la cantidad de datos al implementar inteligencia artificial (IA), y 42 % enfrentó una falta de claridad estratégica con respecto a esta tecnología, reporta el estudio “Inteligencia Artificial en América Latina 2025”, realizado por NTT Data y MIT en Español.

“Esta es la esencia de la 'exclusión técnica'”, explica Tory Jackson, director de Estrategia de Galileo Financial Technologies, quien añade que este reto debe ser resuelto por las empresas “antes de esperar obtener un rendimiento real en 2026 en proyectos de transformación digital más ambiciosos, como la integración de la IA”.

La exclusión técnica se define como el impacto de una tecnología central obsoleta, o ineficiente, en la capacidad de una empresa para lanzar nuevos productos y llegar a nuevos clientes. Esto se refleja, claramente, en lo accidentada que resulta la adopción exitosa de la IA. Por eso, aunque el 92 % de las empresas mexicanas ya están invirtiendo en IA como parte de sus estrategias de transformación digital, solo el 1 % ha alcanzado la “madurez de IA”, según datos del “Informe de Madurez Digital de México (IMD) 2025”, de la American Chamber México.

Entre los principales desafíos para adoptar la IA, los directores ejecutivos mexicanos señalan la falta de experiencia en gobernanza de datos y la ciberseguridad. Hay que considerar que casi la mitad (48 %) de los empleados mexicanos considera que el análisis de datos de calidad es el factor más importante para la adopción de esta tecnología.

Tory Jackson concuerda, y agrega que otra barrera fundamental es que los datos no fluyan a través de toda la organización, ya sea por silos o infraestructura inadecuada. De acuerdo con el Índice de Inclusión Técnica de Galileo, solo 26 % de los líderes tecnológicos mexicanos cree que los datos fluyen libremente en la infraestructura tecnológica de su empresa.

La investigación también revela una brecha significativa entre los objetivos de transformación digital y la realidad de su implementación. Por ejemplo, aunque 89 % de los líderes tecnológicos mexicanos considera relevante actualizar los sistemas para dar cabida a un conjunto más diverso de clientes, apenas poco más de una cuarta parte (26 %) cree tener la capacidad de lanzar una nueva función inclusiva con gran facilidad.

“Sin una base digital sólida, la innovación seguirá rezagada, ya que las empresas tienen dificultades para integrar nuevas tecnologías con sistemas obsoletos, y los departamentos de TI dedican más tiempo y dinero a solucionar problemas que a lanzar nuevos productos”, afirma Jackson.

Para el ejecutivo, las empresas mexicanas que logren superar los mayores desafíos identificados en el informe de Galileo, como los silos de datos y la actualización de la infraestructura heredada, “tienen muchas más posibilidades de implementar tecnologías como la IA, así como de desarrollar productos y servicios más rentables, llegar a más clientes y, en última instancia, obtener mayores retornos de sus inversiones futuras”.