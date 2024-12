¿Qué se espera en tecnología para 2025?

En cuestión de negocios, el 2024 fue un año de elecciones en muchos países, y esto creó mucha incertidumbre en el escenario global. Debido a las circunstancias, desde la deuda global hasta las decisiones de política, la inversión del sector público ha estado en pausa, esperando una agenda clara de los nuevos gobiernos. Ahora hay una demanda acumulada de gasto en muchos sectores que veremos realizada en 2025.

A nivel de los países, muchos hablan sobre cómo abordar la deuda global e invertir en infraestructura al mismo tiempo; veremos esta conversación el próximo año, a medida que los nuevos gobiernos buscan progresar en sus planes e invertir en sus sectores públicos, así como alentar la inversión del sector privado.

Con respecto a la tecnología, estas son mis predicciones:

El 2025 verá una selección más estricta en proyectos de IA a medida que la burbuja comience a estallar

Las organizaciones serán más selectivas en proyectos de IA el próximo año. Si bien los dos años transcurridos desde que se lanzó ChatGPT han traído un auge en la inversión de IA, anticipo que las empresas retirarán el gasto antes de que se produzca fatiga.

Espero que el mercado se realinee: el crecimiento existente podría volverse insostenible porque los proyectos no entregan ROI y el realismo se establecerá. Muchas organizaciones no podrán convencer a los líderes empresariales de que necesitan invertir en nuevas tecnologías cuando la IA existente o los proyectos de GenAI no han entregado los beneficios prometidos. Si bien el FOMO (miedo a perderse algo) sigue siendo un gran impulsor para la inversión, esperamos que esto se atenúe en 2025.

Las soluciones de IA no personalizadas caerán en desgracia en 2025. La generación mejorada por recuperación (RAG) se convertirá en una inclusión no negociable para las empresas, y se hará cargo como el método adoptado para implementar la IA. A medida que los líderes empresariales exigen el ROI de la inversión especulativa que ya han hecho en IA, RAG será crucial para el éxito. Esto se debe a que proporciona un enfoque estándar para la personalización, mejorando los resultados y reduciendo la posibilidad de alucinaciones, en lugar de construir, capacitar y ajustar modelos individuales desde cero.