Getty Images/iStockphoto
El Mundial 2026 presionará al ecommerce y la cadena de suministro
El evento futbolístico no solo impulsará el consumo digital en México, sino que también se prevé que ponga a prueba la resiliencia operativa de plataformas, cadenas de suministro y estrategias de posventa.
El comercio electrónico en México llega al Mundial de 2026 con una base sólida, pero también con riesgos estructurales que podrían amplificarse durante el evento, señalan desde LDM y Reversso. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el comercio electrónico alcanzó 2,3 billones de pesos (unos 133.405 millones de dólares) en 2024, equivalente al 6,9 % del PIB nacional, consolidándose como un pilar de la economía digital.
Sin embargo, el sector enfrentará una presión coyuntural significativa desde antes del inicio del torneo por los picos de consumo impulsivo, una mayor afluencia de compradores digitales y la esperada tensión operativa que se extenderá más allá del momento de la compra. Esto se traduce en un desafío que no se limita a escalar plataformas para soportar mayor tráfico, pues la presión real se trasladará a toda la cadena de valor, particularmente a la posventa.
“Eventos de alta demanda como el Mundial generan un efecto rebote: picos de ventas seguidos por olas de devoluciones que pueden extenderse por semanas, afectando inventarios, logística inversa y márgenes”, plantea Rodrigo Cerda Somoza, líder de Revenue en Reversso México.
La empresa indica que hasta el 38 % de las compras en línea en México pueden derivar en devoluciones en ciertas categorías, y esto puede incrementarse hasta en 40 % durante eventos de alto tráfico, e incluso entre dos y tres semanas posteriores. Esta presión se concentra en zonas de alta densidad y consumo como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Monterrey, que en conjunto representan cerca del 75 % de las devoluciones.
“El Mundial no solo será una oportunidad de venta: será un verdadero stress test para el ecommerce en México. Las empresas que no optimicen su posventa verán cómo sus ingresos se diluyen en devoluciones”, advierte Cerda.
La inteligencia artificial se posiciona como un habilitador crítico para mejorar la precisión en las compras y reducir fricciones. Desde recomendaciones de talla hasta sugerencias personalizadas, la IA puede reducir la probabilidad de devoluciones y optimizar la experiencia del usuario. Además, mejorar la experiencia del usuario, ser transparentes con la información y optimizar la eficiencia logística fortalecen la confianza en el comercio electrónico y reducen las fricciones.
Para las organizaciones, el reto es integrar estas capacidades en tiempo real, alineando datos, algoritmos y experiencia de cliente en una sola capa operativa.
En ese contexto, el ejecutivo indica que la posventa debe ser un diferenciador competitivo, con una gestión eficiente de devoluciones, cambios y reembolsos que puede impactar directamente en márgenes, experiencia del cliente y retención. Estas operaciones requieren repensar arquitecturas tecnológicas que integren la logística inversa como parte del flujo transaccional, con capacidades de trazabilidad, automatización y analítica en tiempo real.
Cadena de suministro, el otro frente crítico
De la mano con el comercio electrónico, el Mundial representa un punto de inflexión para las cadenas de suministro de consumo masivo y retail que pondrá a prueba modelos de planeación tradicionales, según refiere José Ambe, CEO de LDM.
La experiencia internacional respalda esta visión. En Catar 2022, más de cinco mil millones de personas siguieron el torneo y cerca de 1,4 millones de visitantes internacionales asistieron al país anfitrión. En Brasil 2014, el flujo turístico superó el millón de visitantes, acompañado de incrementos de doble dígito en categorías como bebidas y snacks durante los días de partido.
Según LDM, los principales riesgos que enfrentan las empresas en México son:
- Quiebres de stock en momentos críticos, especialmente durante partidos clave o fines de semana.
- Sobreinventario en canales o regiones incorrectas, derivado de estrategias que no consideran cambios en patrones de consumo.
- Presión operativa en CEDIS y puntos de venta, con aumento de errores de surtido, saturación logística y fallas en reposición.
Estos riesgos tienen como denominador común la falta de preparación específica para eventos de alta demanda. Frente a este escenario, la recomendación es anticiparse. Tanto en el comercio electrónico como en la cadena de suministro, la clave está en la capacidad de modelar escenarios y ejecutar con precisión. Para ello, desde LDM recomiendan:
- Modelar la demanda considerando el calendario de partidos, horarios y zonas de influencia.
- Rediseñar estrategias de inventario por canal y región.
- Preparar operaciones logísticas para operar en “modo evento”, con procesos reforzados y mayor coordinación interáreas.
“Mejorar la calidad de la información de producto, implementar tecnología predictiva y fortalecer la logística inversa serán factores determinantes para capitalizar la oportunidad sin comprometer la rentabilidad”, subraya Cerda Somoza.
Para LDM, las organizaciones que logren integrar datos, inteligencia artificial y operación logística en una estrategia coherente no solo resistirán el impacto del pico de demanda, sino que podrán capitalizar uno de los momentos de mayor consumo en la historia reciente del país.