El Mundial 2026 presionará al ecommerce y la cadena de suministro

El comercio electrónico en México llega al Mundial de 2026 con una base sólida, pero también con riesgos estructurales que podrían amplificarse durante el evento, señalan desde LDM y Reversso. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el comercio electrónico alcanzó 2,3 billones de pesos (unos 133.405 millones de dólares) en 2024, equivalente al 6,9 % del PIB nacional, consolidándose como un pilar de la economía digital.

Sin embargo, el sector enfrentará una presión coyuntural significativa desde antes del inicio del torneo por los picos de consumo impulsivo, una mayor afluencia de compradores digitales y la esperada tensión operativa que se extenderá más allá del momento de la compra. Esto se traduce en un desafío que no se limita a escalar plataformas para soportar mayor tráfico, pues la presión real se trasladará a toda la cadena de valor, particularmente a la posventa.

“Eventos de alta demanda como el Mundial generan un efecto rebote: picos de ventas seguidos por olas de devoluciones que pueden extenderse por semanas, afectando inventarios, logística inversa y márgenes”, plantea Rodrigo Cerda Somoza, líder de Revenue en Reversso México.

La empresa indica que hasta el 38 % de las compras en línea en México pueden derivar en devoluciones en ciertas categorías, y esto puede incrementarse hasta en 40 % durante eventos de alto tráfico, e incluso entre dos y tres semanas posteriores. Esta presión se concentra en zonas de alta densidad y consumo como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Monterrey, que en conjunto representan cerca del 75 % de las devoluciones.

“El Mundial no solo será una oportunidad de venta: será un verdadero stress test para el ecommerce en México. Las empresas que no optimicen su posventa verán cómo sus ingresos se diluyen en devoluciones”, advierte Cerda.

La inteligencia artificial se posiciona como un habilitador crítico para mejorar la precisión en las compras y reducir fricciones. Desde recomendaciones de talla hasta sugerencias personalizadas, la IA puede reducir la probabilidad de devoluciones y optimizar la experiencia del usuario. Además, mejorar la experiencia del usuario, ser transparentes con la información y optimizar la eficiencia logística fortalecen la confianza en el comercio electrónico y reducen las fricciones. Para las organizaciones, el reto es integrar estas capacidades en tiempo real, alineando datos, algoritmos y experiencia de cliente en una sola capa operativa.

En ese contexto, el ejecutivo indica que la posventa debe ser un diferenciador competitivo, con una gestión eficiente de devoluciones, cambios y reembolsos que puede impactar directamente en márgenes, experiencia del cliente y retención. Estas operaciones requieren repensar arquitecturas tecnológicas que integren la logística inversa como parte del flujo transaccional, con capacidades de trazabilidad, automatización y analítica en tiempo real.