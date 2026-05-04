Visa lanza programa para impulsar el comercio con agentes de IA

Visa lanzó un programa global para ayudar al ecosistema de pagos a prepararse para la próxima era de comercio iniciado por agentes de IA, basado en su programa Visa Intelligent Commerce. Bajo el nombre de Visa Agentic Ready, el programa está enfocado en ayudar a los bancos emisores y a los socios de pagos para que estén listos para el comercio agéntico.

De acuerdo con la empresa, los participantes del programa podrán:

Probar pagos iniciados por agentes en entornos controlados y reales, utilizando tarjetas activas y comercios reales.

Validar flujos clave de pago, incluyendo la inscripción de tarjetas, la tokenización, la autenticación y la autorización de transacciones.

Evaluar mecanismos de confianza, seguridad y control a medida que los agentes de IA actúan en nombre de consumidores y empresas.

Identificar brechas operativas y de preparación antes de que las transacciones lideradas por agentes escalen de manera masiva.

Colaborar con Visa y comercios seleccionados para comprender cómo se comportan en la práctica las transacciones iniciadas por agentes.

Prepararse para un despliegue global a medida que el comercio impulsado por agentes se expande en los distintos mercados.

“A medida que los agentes de IA influyen cada vez más en la forma en que las personas compran, los pagos deben evolucionar al mismo ritmo”, afirmó Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas de Visa América Latina y el Caribe. “Visa Agentic Ready ayudará a los emisores de la región a prepararse para pagos iniciados por agentes que sean seguros y escalables, construidos sobre una infraestructura en la que las personas ya confían”.

Diseño para América Latina y el Caribe Desde Visa señalaron que América Latina y el Caribe ofrece un entorno sólido para la prueba y la colaboración debido a su alta adopción de tokenización, passkeys y autenticación avanzada, capacidades que ya están bien establecidas en la red global de Visa. Según datos de la propia empresa, los tokens de Visa en la región han reducido el fraude en un 70 % (Visa Risk DataWarehouse, Global, FY24 Q1–Q4) y han incrementado las autorizaciones en un 9 % (VisaNet, enero–diciembre de 2024). Actualmente, el 50 % del comercio electrónico regional ya está tokenizado, y la compañía trabaja para alcanzar el 100 % de adopción frente a la llegada de la era del comercio seguro impulsado por IA. “Visa Agentic Ready opera sobre la capa de confianza de Visa, que integra tokens, identidad, gestión de riesgos y controles para habilitar pagos iniciados por agentes de forma confiable en múltiples canales y casos de uso. Este trabajo ayuda a los emisores a extender protecciones conocidas a experiencias impulsadas por IA, utilizando tokenización y autenticación biométrica para asegurar que los pagos iniciados por agentes estén claramente vinculados a una persona real, con consentimiento y control en cada momento clave”, destacaron desde la compañía.