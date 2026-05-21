A fábrica do futuro existirá antes de ser construída

Durante décadas, a indústria construiu o futuro da mesma forma: investindo primeiro no mundo físico, corrigindo erros apenas mais tarde, ajustando processos e procurando eficiência. O problema é que este modelo não é apenas dispendioso, tornou-se incompatível com a velocidade, a complexidade e a imprevisibilidade da produção moderna, num contexto de pressão crescente por eficiência e ciclos cada vez mais curtos.

Hoje verifica-se uma mudança estrutural na forma como a indústria pensa, decide e opera. Na era da inteligência artificial industrial, não é apenas a tecnologia que está a ser redefinida, mas a própria lógica da tomada de decisão. A fábrica do futuro já não começa no chão de fábrica. Ela nasce no mundo virtual.

Esta transformação reflete uma tendência mais ampla: a migração do risco, da experimentação e da inovação para ambientes digitais. Antes de qualquer investimento físico, operações inteiras podem ser concebidas, modeladas, testadas e refinadas virtualmente. Isto já não é uma visão aspiracional, mas uma nova prática industrial. Ambientes industriais totalmente simulados permitem validar decisões antecipadamente, reduzindo a incerteza e aumentando a previsibilidade. Este é o verdadeiro ponto de viragem da indústria global.

No centro desta mudança está a convergência entre a inteligência artificial e as experiências de gémeo virtual, representações virtuais completas de produtos, processos e sistemas de produção que captam não apenas dados, mas também conhecimento, comportamento e contexto operacional.

Esta abordagem redefine, na prática, três dimensões essenciais da produção:

A primeira é a automação, que deixa de ser reativa para se tornar preditiva e adaptativa. Com o avanço da IA generativa, os sistemas industriais podem antecipar estrangulamentos, otimizar fluxos e até propor novas configurações de produção. Já não se trata de automatizar tarefas isoladas, mas de orquestrar operações inteiras com inteligência contínua, reduzindo custos, aumentando a produtividade e ajudando a colmatar a escassez de mão de obra qualificada. A segunda é a relação entre humanos e máquinas. Em vez de ambientes rígidos e segmentados, a fábrica do futuro será um ecossistema colaborativo, onde operadores, robôs móveis autónomos e até robôs humanoides interagem de forma segura e fluida. Esta colaboração não acontece por acaso: é desenhada, simulada e validada virtualmente, garantindo que a segurança e a eficiência estão integradas desde o início. A terceira é a flexibilidade. Num contexto de cadeias de abastecimento voláteis e procura imprevisível, a capacidade de adaptação já não é um diferencial, é um requisito. Fábricas modulares e reconfiguráveis só são viáveis quando cada alteração pode ser previamente testada no ambiente virtual, reduzindo riscos e acelerando a resposta ao mercado.

Há, contudo, uma camada ainda mais profunda nesta transformação: a atual era dos sistemas industriais que aprendem.

Ao combinar dados em tempo real, simulação avançada e inteligência artificial construída com base em décadas de conhecimento industrial, as fábricas deixam de ser estruturas estáticas e passam a operar como sistemas vivos, capazes de evolução contínua. Cada decisão, processo e resultado alimenta um ciclo de aprendizagem que torna as operações mais eficientes, resilientes e sustentáveis ao longo do tempo.

A integração de gémeos virtuais, tecnologias avançadas de IA física, bibliotecas de comportamento e plataformas colaborativas abre caminho para sistemas de produção definidos por software. Neste novo paradigma, as mudanças não exigem reconstrução, mas reconfiguração. Os erros não são corrigidos após o impacto, são eliminados antes de ocorrerem.

A verdadeira inovação não está em digitalizar a fábrica existente, mas em reinventar a forma como ela é concebida. Simular antes de construir já não é um passo opcional — torna-se um critério central de competitividade.

Acima de tudo, esta transformação exige uma mudança de mentalidade. O futuro da indústria deixará de ser testado no mundo real. Será primeiro validado no mundo virtual, e só depois concretizado com precisão, rapidez e confiança.

Sobre o autor: Alejandro Chocolat é Managing Director para a América Latina na Dassault Systèmes. Alejandro possui mais de 20 anos de experiência no setor de TIC, liderando projetos para empresas como Analyte Brasil, Red Hat, GM Brasil, Hortonworks e Dassault Systèmes.