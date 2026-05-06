Jovem brasileiro cria lei para integrar STEAM e robótica

Aprovado na Vanderbilt University, nos Estados Unidos, Endrew Ryan de Oliveira Bortoli construiu uma trajetória que começa longe dos ambientes tradicionais de formação acadêmica de elite.

Filho de um operador de máquinas e de uma dona de casa, Endrew cresceu em Jacareí, no interior de São Paulo. Ele estruturou sua candidatura à universidade americana com o apoio do Prep Program, da Fundação Estudar, iniciativa gratuita que tem se consolidado como uma das principais portas de entrada de brasileiros em universidades de elite no exterior.

A vivência de Endrew orientou sua visão de mundo e também a narrativa apresentada em sua candidatura internacional. Estudante do SESI, destacou-se como capitão da equipe JACTECH, vencedora de um prêmio mundial no maior torneio de robótica. A trajetória ganhou escala com a criação da Endurance Rockets, iniciativa que apoia estudantes em olimpíadas do conhecimento e já impactou jovens em 12 estados brasileiros. Atualmente, está desenvolvendo o Roboticando, uma plataforma gratuita de ensino para disseminar a Robótica e Tecnologia no Brasil. Também participou da criação de uma lei que integra STEM e robótica nas escolas públicas de Jacareí, beneficiando cerca de 29 mil alunos e mais de 2 mil professores.

Endrew aprendeu inglês de forma autodidata, utilizando plataformas digitais, e desenvolveu habilidades técnicas e de liderança em contextos adversos. Foi nesse processo que estruturou sua candidatura com apoio do Prep Program. A turma deste ano registrou o maior número de aprovações na Ivy League do programa na última década. Ao todo, os alunos conquistaram 24 ofertas de universidades do grupo, com destaque para 7 aprovações na University of Pennsylvania, 4 em Harvard University e 4 em Columbia University. No consolidado, um em cada quatro estudantes desta turma do Prep Program foi aprovado em uma instituição da Ivy League.