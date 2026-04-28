Celeste AI se junta ao cluster de tecnologia do PIT de São José dos Campos

A Celeste AI, startup brasileira de inteligência artificial (IA) pioneira em análise de voz, anuncia uma nova fase em sua relação com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (PIT): a empresa passa a integrar o Cluster de Tecnologia da Informação e Comunicação, o TIC VALE, como empresa associada.

A Celeste AI é uma plataforma de inteligência de vendas baseada em conversas, que transforma reuniões, chamadas e atendimentos em dados estruturados para análise e melhoria contínua da operação comercial. Ao capturar e organizar o que acontece nas interações com clientes, a Celeste permite identificar padrões, corrigir desvios e escalar boas práticas com consistência.

O PIT criado pela Prefeitura de São José dos Campos integra universidades, empresas, governo e sociedade para gerar inovação, com mais de 400 instituições conectadas e R$ 3 bilhões em investimentos público e privado mobilizados ao longo de sua história.

Segundo a Celeste AI, a empresa consolida sua maturidade operacional e tecnológica ao ingressar em um dos principais arranjos produtivos do país, que atua com foco em fortalecer a competitividade das empresas associadas por meio de ações de networking, capacitação, expansão de negócios e acesso a novos mercados, no Brasil e no exterior.

"Fazer parte do TIC VALE representa um passo importante para escalar nossa atuação no mercado brasileiro e explorar novas oportunidades de negócio em setores em que a inteligência de voz ainda é um ativo pouco explorado", afirma Ana Paula Pereira, CEO da Celeste AI.

O TIC VALE reúne mais de 137 empresas especializadas em tecnologia e atua em três verticais estratégicas: Indústria 4.0, Cidades Inteligentes e Varejo - setores com alto potencial de aplicação das soluções da Celeste AI para a otimização de operações comerciais e de atendimento.