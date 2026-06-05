Copa do Mundo 2026 coloca tecnologia no centro da operações

A Copa do Mundo deixou de ser apenas um evento esportivo para se tornar uma das maiores operações tecnológicas do planeta. Hoje, uma partida envolve biometria facial, controle inteligente de acesso, monitoramento em tempo real, criptografia financeira, conectividade de alta densidade, inteligência artificial (IA), analytics, proteção contra ataques cibernéticos e processamento massivo de dados em nuvem. Por trás dos jogos, existe praticamente uma operação de cidade inteligente funcionando em escala global.

A aposta da FIFA na tecnologia está em linha com uma tendência mais ampla no setor esportivo. Segundo o Global Sports Technology Report, mais de 80% das organizações esportivas já utilizam inteligência artificial em suas operações. A tecnologia, portanto, deixou de ser vista como experimento e passou a integrar decisões estratégicas. Entre os executivos entrevistados no estudo, cerca de 160 líderes do setor em diferentes regiões do mundo, 60% afirmaram que plataformas digitais abriram novas oportunidades de receita direta para clubes e ligas esportivas.

Com isso, o ambiente digital da Copa virou alvo de ataques cibernéticos, fraudes financeiras, vazamentos de dados e operações de hacktivismo. Isso acontece porque grandes eventos esportivos concentram pagamentos internacionais, plataformas de streaming, aplicações críticas, sistemas de segurança pública e milhões de identidades digitais circulando simultaneamente. Nesse cenário, empresas brasileiras e globais de tecnologia enxergam a Copa como um laboratório avançado para segurança, conectividade, infraestrutura de dados e inteligência operacional.

Segundo a Bruno Lobo, diretor-geral da América Latina da Commvault, “a infraestrutura digital de um megaevento precisa ter o mesmo nível de resiliência de uma operação bancária ou militar. Hoje, um ataque de ransomware durante uma competição internacional pode interromper transmissões, mobilidade urbana e serviços críticos em poucos minutos”. O executivo destaca que backup imutável, recuperação rápida e automação de resposta a incidentes passaram a ser elementos centrais para continuidade operacional em ambientes de alta criticidade.

Na visão da IT Protect, a segurança digital se tornou uma preocupação geopolítica em megaeventos esportivos. “Grandes competições internacionais concentram atenção global e acabam se tornando vitrine para grupos criminosos, operações de desinformação e ataques coordenados. A proteção precisa ser contínua, integrada e baseada em observabilidade e Zero Trust”, afirma o diretor executivo Theo Costa. O crescimento do uso de identidades não-humanas e automações com IA também elevou a complexidade do monitoramento cibernético.

A preocupação também se estende à proteção criptográfica. Segundo a Futurex, megaeventos geram bilhões em pagamentos digitais, apostas, operações financeiras e transações internacionais, tornando a criptografia um ativo estratégico. “Eventos como a Copa do Mundo da FIFA dependem de transações seguras em tempo real em escala massiva, especialmente à medida que milhões de fãs viajam e realizam operações além das fronteiras. Módulos de Segurança de Hardware (HSMs) baseados em nuvem são essenciais para proteger as chaves de criptografia por trás de cada pagamento e interação digital, garantindo confiança e consistência em infraestruturas globais”, afirma Rafael Silva, diretor técnico da Futurex. “À medida que esses ecossistemas continuam a evoluir, as organizações devem assegurar que suas bases de segurança estejam preparadas para escalar e atender às futuras demandas digitais.”

Além da segurança, a conectividade será um dos pilares invisíveis da próxima geração de eventos globais. Para a Teletex, “uma Copa moderna depende de redes resilientes, Wi-Fi de alta densidade, observabilidade e integração entre segurança pública, mobilidade e operações urbanas. Sem conectividade, simplesmente não existe experiência digital para o torcedor”, afirma o CEO, Cristiano Buss. A tendência é que arenas esportivas funcionem cada vez mais como hubs inteligentes integrados às cidades.

O fato é que a Copa do Mundo virou muito mais do que futebol. Ela se tornou um grande teste global de infraestrutura digital que permite discutir como organizações públicas e privadas estão se preparando para operar em ambientes de alta escala, grande exposição e baixa tolerância a falhas.

Nesse sentido, a Copa funciona como um espelho ampliado dos desafios enfrentados por empresas, governos e cidades que dependem de dados, redes e sistemas digitais para manter serviços em funcionamento. E, no ritmo em que IA, biometria, conectividade e segurança avançam, talvez o próximo campeonato seja decidido não apenas no gramado, mas também nos bastidores invisíveis da tecnologia.