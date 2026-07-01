Elea anuncia primeiro data center para IA na região Amazônica

A Elea Data Centers, em parceria com a AXIA Energia, irá instalar, em Belém (PA), o primeiro data center neutro voltado para inteligência artificial (IA) na Região Amazônica. Com início de operação previsto para o segundo trimestre de 2027, o empreendimento terá capacidade inicial de 7,5 MW, já respaldada por demanda de clientes âncora de grande porte, com potencial de expansão para até 100 MW nas próximas fases. A Elea ficará responsável pela operação do equipamento, enquanto caberá à AXIA o fornecimento de energia 100% renovável ao projeto.

O data center será construído próximo à subestação de alta tensão Miramar, operada pela AXIA, garantindo elevada confiabilidade energética, flexibilidade para futuras expansões e maior eficiência operacional. Além disso, a operação contará com fornecimento de energia renovável por meio de um Contrato de Compra de Energia (Power Purchase Agreement – PPA), reforçando o compromisso das empresas com o desenvolvimento de infraestrutura digital sustentável.

Do ponto de vista de conectividade, Belém ocupa uma posição estratégica como rota complementar e resiliente ao hub de Fortaleza, principal porta de entrada de cabos submarinos do país. A cidade integra a malha de conectividade da região Norte por meio das infovias do programa Norte Conectado e ganha relevância adicional com a expansão de rotas costeiras de fibra conectadas a sistemas internacionais, como o cabo submarino que liga a América Latina à Europa. Essa combinação fortalece a diversidade de rotas, amplia a resiliência da infraestrutura digital brasileira e posiciona Belém como um novo polo estratégico para o desenvolvimento da economia digital na Amazônia.

“A Região Norte terá papel fundamental no ecossistema digital brasileiro ao representar uma alternativa de rota a Fortaleza, além de contribuir para reduzir a desigualdade digital e impulsionar a competitividade regional. O BEL1 reafirma nosso pioneirismo e representa um legado da COP30 ao demonstrar a importância de desenvolver infraestrutura digital sustentável em regiões estratégicas e remotas”, afirma Alessandro Lombardi, CEO e fundador da Elea Data Centers.

A AXIA será responsável por assegurar a disponibilidade energética necessária à BEL1 e atuará em conjunto com a Elea na avaliação de soluções para suportar a ampliação de capacidade prevista para as próximas fases do projeto.