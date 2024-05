Tecnologia ajuda a resolver desafios após enchentes no Rio Grande do Sul

A Elea Digital Data Centers, fornecedora de infraestrutura digital e serviços de colocation nos mercados Tier 1 e Tier 2 do Brasil, anunciou que seu data center em Porto Alegre (POA1) permanece totalmente operacional e está apoiando serviços comunitários críticos em meio a inundações catastróficas que impactaram a região.

Desde que o rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, começou a transbordar, no dia 2 de maio, causando devastação generalizada como uma das maiores catástrofes da história do estado, o data center POA1 da Elea, localizado no bairro Bela Vista, é o único data center da região com acesso seco. O local tem sido uma tábua de salvação para fornecer infraestrutura de TI de emergência às empresas e agências governamentais, já que mais de 80% da capacidade do data center de Elea na cidade continua funcionando para apoiar os esforços de recuperação regional. Entre os lojistas do POA1 está a distribuidora estadual de energia, responsável pelo fornecimento de energia a 1,8 milhão de clientes em todo o Rio Grande do Sul.

Sediada no Rio de Janeiro, a Elea Digital Data Centers é uma plataforma de infraestrutura de data center alimentada por energia 100% renovável, com capacidade e escala para acomodar as necessidades de nuvem de alta densidade e implantação de IA de hiperescaladores, CSPs, SaaS e grandes empresas globais.

“Como membro comprometido da comunidade de Porto Alegre, estamos utilizando nossa infraestrutura de data center para ajudar organizações e serviços de socorro durante este momento difícil”, disse Alessandro Lombardi, presidente e presidente da Elea Digital Data Centers. “Nossa instalação POA1 fornece computação em nuvem segura, armazenamento de dados e recursos de rede para permitir que fornecedores de energia, hospitais, empresas de telecomunicações, agências governamentais e outros operem perfeitamente”.

O segundo data center da Elea em Porto Alegre (POA2) foi evacuado no 4 de maio, para garantir a segurança da equipe, e os clientes foram prontamente notificados para migrar seus sistemas críticos.

A Elea está organizando uma rota logística emergencial para manter o fornecimento de recursos essenciais como fibra, conectores de rede e tomadas elétricas para Porto Alegre. Este percurso envolve uma equipa dedicada de especialistas em logística que trabalha incansavelmente para garantir a entrega atempada destes recursos, permitindo aos clientes manter as suas operações de TI ativas num local seguro.

Em Curitiba, no Paraná, a empresa montou um centro logístico para operações emergenciais, enviando transporte, peças, equipes e insumos para o Rio Grande do Sul.

“Estamos em coordenação com pessoal e recursos locais para manter as operações e entregar qualquer ajuda às pessoas afetadas”, disse Lombardi.