Mais empresas de tecnologia oferecem ajuda às vítimas das enchentes do RS

Após as inundações devastadoras na região, várias empresas de tecnologia estão oferecendo serviços gratuitos para manter os canais de comunicação abertos. Outras empresas estão fazendo doações, desenvolvendo soluções criativas para manter as vítimas à tona (literalmente), ou até mesmo emprestando seus veículos para levar ajuda a quem mais precisa. Veja o que algumas dessas empresas estão fazendo.

A empresa também adotou medidas emergenciais para os clientes, como a postergação do vencimento das faturas por 10 dias, a partir do ciclo de vencimento dos clientes e isenção de ações de cobrança. “Não queremos ser um problema a mais para o cliente”, reforçou Bindi.

“Nossa prioridade é também garantir a conexão à internet aos nossos clientes no Rio Grande do Sul, onde a companhia é a principal empresa de banda larga”, reforçou o head da Oi Fibra, Fabricio Bindi. A Oi tem mais de 430 mil clientes de banda larga no estado e também é a operadora com o maior número de acessos em fibra ótica no Rio Grande do Sul.

“Estamos trabalhando incansavelmente para colocar a infraestrutura da Oi a serviço do Rio Grande do Sul e manter a comunicação disponível”, afirmou o diretor de Operações da Oi, Gustavo Brambila, lembrando que a empresa também é a principal responsável pela interconexão dos serviços de voz no estado e com outras unidades federativas e possui 24 mil links de dados atendendo redes corporativas em todo o estado.

A Oi vai instalar Wi-Fi com sinal aberto em abrigos no Rio Grande do Sul para permitir a comunicação das pessoas que estão desabrigadas pela tragédia climática que atingiu o estado e também o acesso gratuito à internet pelos voluntários e órgãos públicos que trabalham nos locais. A companhia está disponibilizando o e-mail [email protected] que os responsáveis pelos abrigos contatem a empresa e autorizem a instalação dos equipamentos.

Segundo o CEO da Netfive, Henrique Schneider, nesse momento as empresas estão mais vulneráveis, pois precisaram realizar migrações de sites e transferência de dados para a nuvem, além da liberação de acessos, já que muitos negócios estão operando com profissionais em home office.

Como forma de apoiar os negócios gaúchos afetados no Rio Grande do Sul, a Netfive, empresa especializada em estratégia de segurança da informação com sede em Porto Alegre, disponibilizou o acesso gratuito ao software RECON5. O programa faz a gestão da superfície de ataques, monitorando possíveis vulnerabilidades que podem facilitar ciberataques.

Segundo o Dr. Gildário Lima, sócio fundador da TRON, em tempos de crise, a agilidade e a simplicidade são essenciais. “A colaboração com instituições de pesquisa e empresas especializadas é fundamental para assegurar que as soluções de fato funcionem e ajudem a maior quantidade de pessoas”.

Segundo Bárbara Araujo, coordenadora dos Centros de Inovação e docente no Centro Universitário Newton Paiva, e presidente do Comitê de Sustentabilidade da instituição, cada boia é capaz de sustentar o peso similar ao de uma pessoa, ou até mesmo animais de grande porte, como cavalos. “É uma solução simples e eficaz para auxiliar aqueles que estão em situação de perigo durante as enchentes. Muitas comunidades já estão enfrentando dificuldades e, com a possibilidade de mais chuvas chegando, é crucial agir rapidamente para ajudar salvar a maior quantidade de vidas”, comenta a especialista.

O Centro Universitário Newton Paiva, localizado em Minas Gerais, em contribuição com a TRON Robótica , está se mobilizando para fornecer assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ford se une à Cruz Vermelha e Aldeias Infantis SOS para mobilizar ajuda ao RS

A Ford uniu esforços com a Cruz Vermelha e a Aldeias Infantis SOS para ajudar a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul com uma série de ações. Como parte da campanha SOS Rio Grande do Sul, a empresa fez uma doação de US$ 50 mil e está realizando o empréstimo de veículos para essas organizações, além de promover a arrecadação de água, alimentos, itens de higiene e roupas em parceria com colaboradores e sua rede de concessionárias.

A doação foi feita por meio da Ford Philanthropy, braço filantrópico da marca, e será revertida para as operações logísticas de socorro e apoio profissional nos abrigos, como a contratação de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. A Ford também está disponibilizando para as entidades veículos para auxiliar no transporte das doações e movimentação das equipes envolvidas.

A rede de concessionárias da Ford também está mobilizada. Todas as unidades em São Paulo, Rio Grande do Norte e Alagoas, além das lojas de Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG) estão servindo como pontos de coleta das arrecadações da Cruz Vermelha. Os colaboradores da Ford em São Paulo e na Bahia estão atuando como voluntários para ajudar no recebimento, triagem, armazenamento e transporte de doações.