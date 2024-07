Instituto Oi Futuro e 42 oferecen treinamento em programação para alunos da rede pública

Buscando a formação de programadores e profissionais de TI cada vez mais qualificados na rede pública de ensino, o Oi Futuro, instituto de inovação e criatividade da Oi, e a 42, instituição que é referência na área de programação e engenharia de software, realizam uma parceria para o projeto Piscina Discovery, que oferece a estudantes das escolas públicas participantes do Programa NAVE (Núcleo Avançado em Educação) do Rio e de Recife uma imersão prática presencial baseada na metodologia da 42, atualmente listada entre as 10 universidades mais inovadoras do mundo, de acordo com a WURI (World University Rankings for Innovation).

Fundado há 18 anos, o NAVE é resultado da parceria entre o instituto Oi Futuro e as Secretarias de Estado de Educação do Rio de Janeiro e de Pernambuco que oferece projeto educacional de ensino médio integrado ao profissional, com formações voltadas às áreas de economia criativa e tecnologia, com foco na produção de games, aplicativos e produtos audiovisuais. O programa mantém o Colégio Estadual José Leite Lopes, o NAVE Rio, e a Escola Técnica Estadual Cícero Dias, o NAVE Recife, unindo o conceito de escolas públicas de Ensino Médio a cursos técnicos profissionais nas áreas de Multimídia e Programação de Jogos Digitais.

Durante a semana de 8 a 12 de julho, 60 alunos do primeiro ano do curso de Programação para Jogos Digitais do NAVE terão a chance de aprender com o time da 42 Rio linguagens de programação, como HTML, CSS, Shell e Javascript 3, compartilhando conhecimentos, trabalhando em grupo e desenvolvendo uma série de projetos. Trinta estudantes do NAVE Rio e 30 do NAVE Recife receberão o time da 42 Rio para uma semana de inovação no aprendizado de assuntos relacionados à tecnologia.

“A Discovery Piscina vai proporcionar aos alunos do NAVE uma oportunidade única de aprendizado e vivência com uma das metodologias de ensino mais inovadoras do mundo. Esta união de forças entre o Oi Futuro e a 42 Rio visa não apenas a capacitação e formação de profissionais mais bem preparados para atender às demandas da indústria, mas também apoiar o desenvolvimento de indivíduos criativos, conscientes e capazes de liderar a próxima geração de inovações no campo da TI”, afirma Carla Uller, gerente executiva de Programas, Projetos e Comunicação do Oi Futuro.

A imersão segue a metodologia descentralizada da 42, que estimula o trabalho colaborativo e o aprendizado “peer-to-peer” (de igual para igual), visando também o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como pensamento analítico, empatia, gestão de tempo e comunicação e autoconfiança. Fundada em 2013 na França com o objetivo de criar um método de ensino sobre programação mais humano e acessível, a 42 se expandiu e possui hoje 54 campi em 31 países, sendo um deles no Rio de Janeiro, a 42 Rio, no bairro do Santo Cristo.