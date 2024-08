RNP e Bahiagás instalarão cabos de fibra óptica com dutos de gás na Bahia

Em um esforço para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a conectividade na Bahia, a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) firmará parceria com a Bahiagás (Companhia de Gás da Bahia) e com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti-BA). A ideia é avaliar a possibilidade de usar a infraestrutura de distribuição de gás no estado para expandir a rede de fibra óptica da RNP, beneficiando assim municípios e a comunidade acadêmica da região.

O acordo de cooperação técnica será assinado em 29 de agosto, durante o Fórum RNP 2024, em Brasília. Na solenidade, estarão o diretor-geral da RNP, Nelson Simões; Eduardo Grizendi, diretor de Engenharia e Operações da RNP, Luiz Raimundo Barreiros Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás, e Larisse Karina Stelitano Gonsalves de Oliveira, diretora Técnica e Comercial da empresa. Com a parceria, a RNP espera usar seus conhecimentos técnicos em telecomunicações para promover troca de experiências com a Bahiagás, que possui infraestrutura e expertise em construção de gasodutos.

Pelo acordo, os cabos de fibra óptica da RNP poderão ser instalados junto aos dutos da Bahiagás em zonas urbanas e rurais, alcançando novos municípios e regiões do estado, que contarão ainda com redes metropolitanas interligando órgãos públicos e instituições de ensino e pesquisa dos locais. O primeiro projeto piloto ligará as cidades de Itabuna e Ilhéus, em uma nova rota de comunicação que servirá de modelo para futuros projetos.

“A RNP tem interesse em fazer uso das rotas de gasoduto da Bahiagás, pois podem trazer maior capilaridade de infraestrutura para levar nossos serviços às nossas organizações na Bahia. O acordo vai nos levar a uma modelagem de como usar essa infraestrutura para a passagem de cabos ópticos e, ao mesmo tempo, compartilhá-los para sua sustentabilidade”, explica Eduardo Grizendi, diretor de Engenharia e Operações da RNP.

“A assinatura deste Acordo de Cooperação Técnica com a SECTI e a RNP representa um passo significativo para a Bahiagás em nossa missão de inovar e aprimorar nossas operações. Através dessa parceria, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico não apenas no estado da Bahia, mas também em consonância com as diretrizes estaduais e federais de inovação e integração”, ressalta o diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza.