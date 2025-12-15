Recife bate recorde na criação de empregos em tecnologia da informação e comunicação

O Recife se manteve relevante na geração de empregos formais em funções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Dados recém-publicados pelo Novo Caged (MTE) revelam um cenário de forte expansão, com a capital pernambucana atingindo 17 meses consecutivos de elevação no estoque total de empregos e somando 12.293 profissionais com carteira assinada no setor.

A força do setor foi evidente em setembro, quando as admissões (416) superaram os desligamentos (300) em 116 unidades, um saldo 41,5% maior do que o registrado no mesmo mês de 2024. Com esse desempenho, o estoque total de postos de trabalho em TIC cresceu expressivos 11,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, reafirmando o dinamismo local.

A análise da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020, revela que, após um período de estabilização pós-pandemia que se estendeu até o final de 2023, o emprego formal em funções TIC no Recife retomou uma aceleração notável na geração de vagas, sustentando o dinamismo até o presente momento. Nos últimos 12 meses, foram criados mais 1.289 postos de trabalho com carteira assinada em Recife, sendo 1.054 apenas em 2025. Em Pernambuco, o total de empregos formais em funções TIC já soma 13.535.

A dinâmica da geração de empregos formais em TIC do Recife se destaca no cenário nacional em múltiplos aspectos. A capital pernambucana registrou a maior aceleração na taxa de crescimento do estoque de empregos na comparação entre os primeiros nove meses de 2024 (5,7%) e 2025 (9,4%), contrastando fortemente com a desaceleração observada em cidades como Curitiba e Porto Alegre. Além disso, o segmento TIC do Recife demonstrou uma superioridade notável, com sua taxa de crescimento de 9,4% superando em mais de três vezes a da economia local como um todo (2,9%).

Segundo a Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, esse crescimento é impulsionado através de políticas públicas consistentes que têm um notório exemplo de sucesso e catalisador de qualificação, inovação e oportunidades.