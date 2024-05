Panorama da transformação digital na gestão pública brasileira

A era digital está revolucionando a forma como os governos prestam serviços e interagem com os cidadãos, e a transformação digital tem se mostrado um aliado essencial para a melhoria da gestão pública no Brasil e no mundo.

Com suas soluções tecnológicas inovadoras, que ajudam a automatizar processos, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional e a qualidade dos serviços públicos. a SoftExpert Brasil tem sido uma parceira fundamental na melhoria da gestão de processos dos governos, e registra casos de sucesso, como os da Prefeitura do Recife e o Ministério Público do RS.

Nesta entrevista exclusiva, Hermínio Gonçalves, CEO da SoftExpert Brasil, revela como a tecnologia está impactando a gestão pública, os benefícios da automatização de processos governamentais e o papel da empresa em otimizar as gestões e processos dos governos.

Ele aborda os desafios enfrentados pelos governos na implementação de projetos de transformação digital, a importância da segurança e da privacidade dos dados dos cidadãos e o papel da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina na transformação digital dos governos. Discute, também, como a transformação digital pode ajudar a combater a corrupção, aumentar a transparência, reduzir a burocracia, e melhorar a comunicação entre os órgãos governamentais.

Por fim, explora o impacto da transformação digital na criação de novos empregos e na capacitação de funcionários públicos; e como ela pode ajudar os governos a atingirem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e se adaptarem às mudanças demográficas e às necessidades emergentes dos cidadãos.

Como a transformação digital tem impactado a gestão pública no Brasil e em outros países?

A transformação digital no serviço público está se expandindo globalmente, com governos adotando tecnologias como inteligência artificial, big data, automação de processos e internet das coisas para melhorar a eficiência e a acessibilidade dos serviços públicos. No Brasil, iniciativas como o Portal Gov.br e o uso de inteligência artificial têm sido implementadas para aprimorar a prestação de serviços. Países como Singapura, Reino Unido e Estônia são exemplos de sucesso nessa transformação, oferecendo serviços públicos digitais completos e ágeis.

No entanto, é crucial abordar os desafios e as considerações éticas associadas a essa mudança, incluindo a necessidade de sistemas eficientes de gestão e tecnologia da informação, segurança de dados e promoção da colaboração interdepartamental. A transformação digital é essencial para impulsionar a modernização e a eficácia dos serviços públicos em todo o mundo.

Que tipos de processos governamentais estão sendo automatizados e quais são os principais benefícios dessa automatização?

Gestão de documentos: digitalização e arquivamento eletrônico de documentos para facilitar o acesso e a gestão.

Atendimento ao Público: atendimento de solicitações do cidadão, ouvidoria.

Gestão de RH: automação de processos de plano de carreira, promoção de servidores.

Gestão Financeira: automatização de processos de contabilidade, pagamento de contas e gestão orçamentária.

Licenciamento e autorizações: automatização de processos de licenciamento, autorização e emissão de documentos.

Como a SoftExpert Brasil tem ajudado governos a otimizar suas gestões e processos?

Hermínio Gonçalves, CEO da SoftExpert Brasil

A SoftExpert tem sido uma parceira fundamental na melhoria da gestão de processos dos governos, por meio de soluções tecnológicas inovadoras. O SoftExpert Suite, sua plataforma principal, possibilita uma análise contínua e aprimoramento da eficiência operacional integrando diversas estruturas de gestão em um único ambiente. Com uma visão completa de seus papéis, as equipes podem identificar oportunidades e se adaptar às mudanças do mercado de forma ágil. Além disso, o software simplifica o gerenciamento de conformidades, proporcionando acesso centralizado a documentação, indicadores de desempenho, políticas, procedimentos e tarefas atualizadas.

Podemos citar alguns casos de uso da solução, como o da Prefeitura do Recife, que automatizou mais de 100 processos e reduziu em até 70% o tempo de alguns serviços oferecidos aos cidadãos por meio do aplicativo Conecta Recife. Destaque para o CredPop, programa de crédito popular lançado em 2021, que se tornou o serviço mais utilizado, atendendo 2 milhões de pessoas e concedendo R$ 5 milhões em empréstimos até 2022. Já o Ministério Público do RS reduziu de dois anos para quatro meses o prazo para concretizar os processos de promoções para seus servidores, diminuindo as horas gastas com o processo e os custos em aproximadamente R$ 1 milhão.

Qual é o retorno do investimento (ROI) esperado pelos governos que investem em transformação digital?

Em geral, os governos que investem em transformação digital esperam alcançar redução de custos, melhorar a eficiência operacional e a qualidade dos serviços públicos, além do aumento da transparência para o cidadão. Esses benefícios podem se traduzir em economias significativas a longo prazo, aumento da arrecadação, crescimento econômico e numa população mais satisfeita. No entanto, é importante ressaltar que o ROI exato pode ser difícil de prever e pode depender de uma série de fatores, incluindo o contexto político, social e econômico de cada país. Estudos têm demonstrado o ROI potencial da transformação digital no setor público. Por exemplo, um estudo da McKinsey Global Institute descobriu que a transformação digital pode gerar até US$ 11,1 trilhões em benefícios econômicos globais até 2025. Outro estudo, da Accenture, descobriu que os governos podem economizar até US$ 1,7 trilhão por ano em custos operacionais por meio da transformação digital.

Como a transformação digital melhora a experiência dos cidadãos em relação aos serviços públicos?

A transformação digital melhora a experiência dos cidadãos em relação aos serviços públicos ao torná-los mais acessíveis, ágeis, transparentes, personalizados, eficientes e convenientes. A transformação digital tem melhorado a experiência dos cidadãos em relação aos serviços públicos em diversos países. Por exemplo, o governo da Estônia implementou o programa "e-Estonia", que oferece uma ampla gama de serviços online, desde a votação eletrônica até a declaração de impostos, tornando os serviços mais acessíveis e eficientes para os cidadãos. No Reino Unido, o serviço Gov.uk reuniu diversos serviços públicos em um único portal online, simplificando o acesso e tornando-o mais conveniente para os cidadãos. Esses exemplos demonstram como a transformação digital pode revolucionar a forma como os governos interagem com os cidadãos, proporcionando uma experiência mais eficaz e satisfatória.

Quais desafios os governos enfrentam ao implementar projetos de transformação digital e como eles podem ser superados?

Com a transformação digital, os governos enfrentam desafios relacionados à segurança da informação, à exclusão digital, à ética e privacidade dos dados, à cultura organizacional e à capacitação. Para proteger os dados dos cidadãos e garantir a privacidade, é essencial implementar medidas de segurança adequadas. Além disso, estratégias devem ser adotadas para garantir a inclusão digital e evitar a criação de uma "lacuna digital". Para lidar com a coleta e o uso ético dos dados, os governos devem estabelecer políticas e regulamentações claras. É importante também superar a resistência à mudança e a falta de habilidades necessárias para a implementação de tecnologias digitais, promovendo uma cultura organizacional que favoreça a inovação e a capacitação dos profissionais.

Como a SoftExpert Brasil garante a segurança e a privacidade dos dados dos cidadãos em seus sistemas de automatização de processos?

A SoftExpert criptografa os dados para protegê-los contra acessos não autorizados e implementa controles de acesso rigorosos. Realiza auditorias regulares e monitoramento contínuo dos sistemas para identificar e responder a possíveis ameaças à segurança. Segue as regulamentações de proteção de dados e é certificada pela ISO 27001. Além disso, realiza treinamentos regulares com sua equipe para garantir que todos estejam cientes dos procedimentos de segurança e privacidade de dados. Essas medidas são fundamentais para proteger os dados dos cidadãos e manter a privacidade em seus sistemas.

Qual é o papel da inteligência artificial e do aprendizado de máquina na transformação digital dos governos?

Essas tecnologias têm sido fundamentais na transformação digital dos governos, trazendo diversas oportunidades. Por meio da automatização de processos, como triagem de documentos e análise de dados, essas tecnologias agilizam os serviços públicos e reduzem custos operacionais. Além disso, a análise preditiva possibilita a antecipação de problemas e a tomada de decisões mais informadas. A IA também permite a personalização de serviços públicos conforme as necessidades individuais dos cidadãos, melhorando a experiência do usuário. O ML é usado para monitorar o cumprimento de políticas, melhorar a segurança cibernética e fornecer assistência virtual através de chatbots e assistentes virtuais, por exemplo.

Como a transformação digital pode ajudar a combater a corrupção e aumentar a transparência na gestão pública?

A transparência na gestão pública é outra área beneficiada pela transformação digital. A padronização de processos aliada a automatização evita desvios e práticas desonestas, ao conduzir pelo fluxo todos os envolvidos no processo. Com a facilidade de disponibilização de dados ao público, a prestação de contas se torna mais eficaz, contribuindo para uma maior confiança da sociedade nas instituições governamentais.

Qual é o impacto da transformação digital na redução de custos e na melhoria da eficiência dos serviços públicos?

A redução de custos é um benefício significativo da transformação digital no setor público. Com a disponibilização de serviços online, há uma diminuição nos gastos com papel, impressão e envio de documentos físicos. Além disso, a automação de processos burocráticos reduz a necessidade de mão de obra manual, resultando em uma maior eficiência operacional e, consequentemente, em uma economia de recursos financeiros.

Como a transformação digital pode ajudar a reduzir a burocracia e melhorar a comunicação entre os órgãos governamentais?

A automação de processos burocráticos é um dos principais benefícios da transformação digital, pois elimina a papelada e agiliza procedimentos como solicitação de documentos, registros e autorizações. Além disso, a integração de sistemas permite que diferentes órgãos compartilhem informações de forma eficiente, reduzindo a duplicação de esforços e melhorando a comunicação entre eles.

Qual é o impacto da transformação digital na criação de novos empregos e na capacitação de funcionários públicos?

A transformação digital traz consigo a necessidade de contratar especialistas em tecnologia da informação, análise de dados e segurança cibernética, gerando novos empregos e impulsionando o setor de tecnologia. Por outro lado, também demanda a capacitação dos funcionários públicos para se adaptarem às novas tecnologias e processos. Programas de treinamento são essenciais para garantir que os funcionários possam utilizar as novas ferramentas de forma eficaz e lidar com mudanças nas responsabilidades e fluxos de trabalho. Essa capacitação não apenas melhora a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, mas também mantém os funcionários engajados e motivados em um ambiente em constante evolução.

Como a transformação digital pode ajudar os governos a atingirem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU?

Com a transformação digital os governos podem facilitar o acesso à informação, aumentar a eficiência operacional, promover a participação cidadã, estimular a inovação, melhorar o monitoramento e avaliação do progresso e reduzir desigualdades através do acesso equitativo à tecnologia. Essa abordagem impulsiona um desenvolvimento mais sustentável, inclusivo e transparente, promovendo colaboração entre governos, setor privado e sociedade civil para enfrentar os desafios globais.

Qual é o papel do setor privado na transformação digital dos governos e como as parcerias público-privadas podem ser utilizadas para acelerar essa transformação?

Parcerias com empresas privadas são uma mão na roda para acelerar a transformação digital no governo. Por exemplo, o governo pode se juntar a uma empresa de tecnologia para criar um aplicativo que simplifica o acesso a serviços públicos. Essa parceria não só traz expertise técnica, mas também recursos financeiros que podem ser fundamentais para iniciativas de grande porte.

Como a transformação digital pode ajudar os governos a se adaptarem às mudanças demográficas e às necessidades emergentes dos cidadãos?

A análise de dados é super importante para os governos entenderem as mudanças na população e as novas necessidades que surgem. Com tudo sendo digitalizado, temos muitos dados que podem ajudar a criar políticas mais eficazes e focadas. Assim, os governos podem identificar tendências, prever demandas futuras e agir de forma mais proativa para atender às necessidades emergentes dos cidadãos.