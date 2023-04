Os serviços digitais no Brasil: estratégias e objetivos do Governo Digitale

Com 165 milhões de cidadãos conectados à internet, o Brasil é o quinto país com maior população conectada no mundo. De acordo com um estudo divulgado pela plataforma de desconto Cupom Válido, com dados da Statista, o país só fica atrás apenas da China, com 1 bilhão de usuários; da Índia, com 658 milhões de usuários; dos Estados Unidos, com 307 milhões de usuários; e da Indonésia, com 204 milhões de usuários. Globalmente, são mais de 5 bilhões de usuários de internet ativos.

Noventa e nove por cento dos acessos dos brasileiros são feitos por meio de telefones celulares e, entre os países da América Latina, o país é o líder absoluto no número de cidadãos conectados, seguido pelo México, com 96 milhões de usuários; e pela a Argentina, com 38 milhões de usuários.

Essa alta capacidade de conectividade abre inúmeras oportunidades para diversas áreas, inclusive para o governo, que fez da digitalização dos serviços públicos, um dos principais objetivos estratégicos do Governo Digital.

De 2018 para cá, foi criada uma série de plataformas digitais para facilitar a vida dos cidadãos, sendo a principal delas a GOV. BR. Estima-se que, somadas, elas já geraram uma economia de R$ 5,1 bilhões.

A plataforma GOV.BR e sua consolidação A plataforma GOV.BR é uma central de acesso aos serviços públicos e informações de maneira simplificada e centralizada. Por meio dela, o governo consegue oferecer atendimento ágil, eficiente e transparente aos cidadãos, além de reduzir os custos de manutenção de sistemas distintos e atendimentos presenciais. Ela também facilita a vida dos cidadãos, que podem acessar informações e realizar serviços públicos sem precisar procurar em portais e sites diferentes. Com tudo em um só lugar, o processo se torna mais intuitivo e fácil. A plataforma GOV.BR está alinhada com a iniciativa de transformação digital do governo brasileiro, que busca modernizar e simplificar os serviços públicos oferecidos aos cidadãos. Atualmente, a plataforma oferece 4,7 mil serviços, dos quais 89% já foram digitalizados. A nota média de avaliação pelos usuários é de 4,3 em uma escala de 1 a 5. Dos 145 milhões de usuários cadastrados, 61 milhões possuem credenciais níveis ouro ou prata. As credenciais de ouro e prata são níveis de autenticação que permitem aos usuários acessar serviços online que exigem um nível maior de segurança, como a obtenção de certificados digitais e a emissão de notas fiscais eletrônicas, entre outros. Para obter a credencial de ouro ou prata, o usuário precisa passar por um processo de verificação de identidade mais rigoroso do que o exigido para o acesso aos serviços públicos comuns. A credencial de ouro é a mais elevada, e é exigida para acessar os serviços mais sensíveis e sigilosos do governo. Na segunda semana de março de 2023, o aplicativo GOV.BR foi o mais baixado em todo o país, superando até mesmo aplicativos populares como o Whatsapp e o Instagram. A consolidação da plataforma é um dos principais objetivos do Governo Digital.

Origem A plataforma GOV.BR foi criada em 2019 para centralizar os serviços digitais do Governo Federal em um único portal, facilitando o acesso dos cidadãos e das empresas aos serviços públicos. Antes de seu lançamento, cada órgão governamental tinha sua própria página de serviços online, o que dificultava a navegação e o acesso aos serviços. Desenvolvida pela equipe de tecnologia da informação do Governo Federal em conjunto com a empresa de tecnologia Serpro, que é responsável pela segurança e manutenção, a plataforma está em constante evolução. A todo momento, novos serviços e funcionalidades são adicionados, como a possibilidade de criar uma conta digital única para acessar diversos serviços públicos e a integração com outras plataformas, como a do eSocial. Para garantir a privacidade e a segurança dos dados, são usadas diversas tecnologias de segurança, como criptografia de dados, autenticação de dois fatores e certificados digitais. Além disso, a plataforma é submetida a auditorias e testes constantes de segurança para identificar possíveis vulnerabilidades e corrigi-las rapidamente. Um dos objetivos do Governo Digital é integrar os entes subnacionais à plataforma GOV.BR, de forma que os cidadãos possam usufruir de serviços facilitados em nível federal, estadual e municipal –no momento, dos 26 estados brasileiros, apenas um estado ainda não está integrado à plataforma.