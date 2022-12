Análise da transformação digital em organizações brasileiras

Nos dias 29 de novembro e 7 e 8 de dezembro, ocorreu mais uma edição do 5x5 TEC Summit, evento organizado pelos portais Convergência Digital, Mobile Time, Tele Síntese, Teletime e TI Inside. Os especialistas presentes analisaram o processo de transformação digital e tecnológica dos modelos de negócios em diferentes vertentes da economia.

Setor elétrico em transformação

Isabela Sales Vieira, diretora de programas do Ministério de Minas e Energia, Christian Vasconcellos, CEO da Energizou, Cláudio Ribeiro, CEO da 2W e Marina Martinelli, doutoranda em 5G pela Unicamp, falaram sobre como a oferta de energia no Brasil poderá ser impactada pelas novas tecnologias digitais.

Isabela começou explicando que o setor elétrico passa por um momento de transformação e inovação tecnológica, marcado por cinco elementos: descarbonização, digitalização, descentralização, democratização e desenho de mercado.

Segundo a especialista, será possível observar a transição de um modelo de fornecimento de energia centralizado para um sistema mais moderno e difuso. "Antes, o setor elétrico tinha um fluxo unidirecional. Havia, de um lado, grandes usinas hidrelétricas produzindo energia, com alguma complementação termelétrica; do outro lado, as redes de transmissão e, na ponta, o consumidor", explica Isabela.

"O setor caminha agora para um modelo completamente diferente. Um sistema multidirecional, fortemente descentralizado, sem grandes usinas, mas com geração distribuída em vários pontos. Um sistema inovador, dinâmico e tecnológico, em que o consumidor é protagonista", complementa.

As tecnologias digitais já estavam presentes no setor elétrico, sendo utilizadas no monitoramento de equipamentos, nas inspeções em linhas aéreas, na fiscalização remota, na operação do sistema elétrico e nos modelos computacionais. Porém, agora, elas também chegarão ao consumidor final, permitindo que ele faça a gestão ativa do próprio uso de energia, por meio de aplicativos móveis e medidores inteligentes.

Além disso, as smart grids tendem a ganhar cada vez mais relevância. "As smart grids são um sistema de redes inteligentes de energia elétrica, que se utiliza das tecnologias da informação e da comunicação para entregar eficiência energética, confiabilidade e sustentabilidade", define Mariana.

Um fator que potencializará as smart grids será o 5G, uma vez que a tecnologia facilitará o fatiamento da rede, a diversificação dos fornecedores de energia e o surgimento de microgrids e sistemas distribuídos.

Outra tendência apontada pelos especialistas é a de inserção das pequenas empresas no mercado livre de energia. "O mercado livre de energia é um ambiente de negociação onde as empresas geradoras, comercializadoras e consumidoras podem firmar contratos de compra de energia e negociar livremente as condições comerciais entre elas. Quem está nesse mercado hoje são as grandes empresas de energia", observa Danilo.

Fazer a inclusão das pequenas empresas nesse meio não será tarefa fácil. "Falar com um cliente menor, menos sofisticado e que não conhece o jargão técnico traz desafios. Há, principalmente, desafios ligados a produto, marketing e comunicação", ressalta Christian.