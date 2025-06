O potencial oculto da eficiência energética no Brasil

O Brasil poderá ter um crescimento médio anual de 3,4%, alcançando 870 TWh no consumo de energia elétrica até 2034. Essa projeção, feita pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), aponta para uma necessidade urgente: o emprego de ações voltadas à eficiência energética no Brasil. Afinal, a frase “tempo é dinheiro” pode ser facilmente substituída por “energia é dinheiro” no ambiente industrial, dados os graves impactos que a ineficiência ou o desperdício de energia podem causar no setor.

Nesse sentido, empregar uma estratégia de manutenção abrangente, que garanta que tudo esteja funcionando como deveria e que não haja anomalias, é uma das tarefas mais importantes das indústrias, especialmente quando o assunto é sustentabilidade.

Para se ter uma ideia, seis em cada dez indústrias brasileiras já adotam práticas de economia circular, segundo sondagem especial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ou seja, cortar custos e desperdícios por meio da melhoria da eficiência energética corrobora com esse cenário e apoia as organizações a, inclusive, minimizarem sua pegada de carbono.

Dando o primeiro passo Do operário da fábrica ao CEO: cada minuto do dia investido em estratégias de aumento da eficiência energética são valiosos para reduzir custos e envolver todos os agentes é importante para garantir que os resultados esperados sejam verdadeiramente alcançados. A partir de uma combinação de ferramentas de medição de ponta e uma estratégia de manutenção bem projetada, é possível identificar onde está o desperdício de energia e como corrigir o problema, aumentando a eficiência e a produtividade, reduzindo custos e atingindo as metas de sustentabilidade. Uma parte fundamental desse processo é estabelecer práticas que permitam aos usuários evitar desperdício de tempo, recursos e dinheiro, reagindo aos problemas e prevenindo-os. Quando há manutenção proativa eficaz em uma planta, a segurança melhora e o consumo de energia passa a ser realizado de forma mais eficiente.