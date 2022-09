Brasil implanta 5G Standalone em suas capitais ainda em agosto de 2022

A 5G Americas, associação da indústria 5G nas Américas, celebra os esforços realizados pela Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil (Anatel) e pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), composto por integrantes da Anatel, do Ministério das Comunicações do Brasil (Mcom) e de empresas proponentes vencedoras do leilão da faixa de 3.5 GHz para a implantação efetiva da tecnologia 5G Standalone no país.

Até o estimado momento, conforme noticiado pela agência reguladora, a tecnologia já foi implantada em diversas capitais do país, iniciando por Brasília-DF. Em 29 de julho houve o lançamento da 5G Standalone nas cidades de Belo Horizonte-MG, Porto Alegre-RS, João Pessoa-PB e, amanhã, dia 4 de agosto, acontece o lançamento em São Paulo-SP, conforme detalha o infográfico desenvolvido pela 5G Americas com dados fornecidos pela Agência.

O Brasil é líder em alocação de espectro na região, conforme dados disponíveis no site da 5G Americas para o Brasil e a associação lembra que a 5G é um ecossistema, não exclusivo de uma rede única. São várias tecnologias combinadas para oferecer maior eficiência em diferentes aspectos, a catalisadora para outras tecnologias que serão suportadas e possibilitadas por ela. Ela aumentará o número de conexões e reduzirá os custos de transmissão de dados.

Em se tratando do consumidor final, serão observadas velocidades muito mais rápidas. A 5G representa ainda, uma mudança de paradigma, porque é a plataforma que permitirá o início da digitalização em Cidades Inteligentes, Territórios Inteligentes, Transformação Digital e Internet das Coisas (IoT). Ou seja, é a plataforma embrionária que permitirá aumentar o número de dispositivos conectados a cada antena, sejam eles sensores ou pessoas.

Segundo José Otero, vice-presidente da 5G Americas para América Latina e Caribe, “a 5G deixou de ser uma questão de conectividade para se tornar parte fundamental das agendas econômicas nacionais dos países. A evolução tecnológica nos obrigará a migrar para a 5G. Uma das características mais importantes da 5G é que ela poderá conectar um número muito mais alto de dispositivos por quilômetro quadrado. Também representará economia na transmissão de dados e tornará outras tecnologias acessíveis. Para promover a transformação digital é necessário um diálogo público-privado transversal. Este diálogo precisa envolver a sociedade para entender a agenda digital que deve ser promovida local e nacionalmente. A agência reguladora do Brasil, Anatel, está fazendo um ótimo trabalho em relação ao incentivo da implantação da tecnologia”, diz Otero.

O leilão da 5G também traz como obrigatoriedade investimento em fibra por parte das operadoras. A 5G Americas entende que essa iniciativa é muito relevante para setor e irá colaborar para o desenvolvimento das tecnologias sem fio na região.