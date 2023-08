5G Americas organiza encontro virtual de especialistas em TIC na América Latina e Caribe

A organização que promove a implementação e desenvolvimento de redes 5G na América, 5G Americas, realizará nesta semana o encontro virtual de Especialistas em TIC "Conectividade na América Latina e no Caribe", que reúne 56 mulheres especialistas no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicações (ICT), de 19 diferentes países da região ibero-americana.

O evento faz parte das ações da associação para promover a inclusão de mais mulheres no setor de telecomunicações.

A agenda, focada em temas relevantes para a conectividade na região, é composta por 45 conferências proferidas por representantes governamentais, analistas de telecomunicações, líderes de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e entidades do setor. Da mesma forma, a programação inclui um bloco temático sobre a Colômbia, um painel sobre "Transformação Digital do Cidadão", e fecha com uma jornada exclusiva sobre o Caribe.

As sessões de abertura e encerramento de cada dia estarão a cargo dos principais jornalistas do setor de TIC. Marcela Mendoza, jornalista do El Comercio no Peru e colaboradora do Computer Weekly en Español, participará de uma dessas conferências.

José Otero, vice-presidente da 5G Americas para a América Latina e Caribe e anfitrião do evento, afirmou que “é o maior congresso de mulheres especialistas em tecnologia já organizado nas Américas”.

Otero acrescentou que o público poderá ouvir os especialistas falarem sobre diferentes tópicos da agenda de telecomunicações da região, desde SIMs virtuais, implantações de 5G, políticas públicas, análise de histórias de sucesso em digitalização e alfabetização digital, internet como um direito humano, conectividade rural, entre outros. “O objetivo do 5G Americas é dar voz a diferentes perspectivas e reflexões de uma região tão diversa quanto a nossa. Com este evento queremos reafirmar que não se trata apenas de dizer que existem especialistas, mas também de dar-lhes visibilidade para continuar aprendendo e avançando como região”, destacou.

O evento acontecerá de 15 a 18 de agosto, a partir das 10h ET, com expositores da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Será transmitido no portal Brecha Cero e no canal 5G Americas CALA no YouTube.

Conheça os palestrantes e os temas do evento neste link.